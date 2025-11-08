https://ria.ru/20251108/pvo-2053643065.html
Российская ПВО сбила восемь украинских беспилотников
Российская ПВО сбила восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 08.11.2025
Российская ПВО сбила восемь украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО утром в субботу сбили восемь украинских беспилотников, в том числе один над Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2025
специальная военная операция на украине
новгородская область
смоленская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
новгородская область
смоленская область
Российская ПВО сбила восемь украинских беспилотников
