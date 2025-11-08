https://ria.ru/20251108/pvo-2053608946.html
ПВО утром сбила три украинских БПЛА
ПВО утром сбила три украинских БПЛА - РИА Новости, 08.11.2025
ПВО утром сбила три украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО утром в субботу сбили украинский беспилотник над Московским регионом, а также по одному над Калужской и Смоленской областями,... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T09:23:00+03:00
2025-11-08T09:23:00+03:00
2025-11-08T09:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
смоленская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
калужская область
смоленская область
ПВО утром сбила три украинских БПЛА
