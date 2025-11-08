Рейтинг@Mail.ru
"Включая Крым": французы откровенно высказались о позиции Зеленского
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 08.11.2025
"Включая Крым": французы откровенно высказались о позиции Зеленского
Читатели Le Figaro высмеяли утверждения журналистки издания о том, что Владимир Путин "противится миру" на Украине.
2025-11-08T16:03:00+03:00
2025-11-08T16:03:00+03:00
"Включая Крым": французы откровенно высказались о позиции Зеленского

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Читатели Le Figaro высмеяли утверждения журналистки издания о том, что Владимир Путин "противится миру" на Украине.
"Владимир Зеленский по-прежнему требует возврата всех территорий, включая Крым, но нет, это, мол, Путин отказывается заключать мир", — написал один из комментаторов.
"Упрямится не он, а шайка, находящаяся во главе Европейской комиссии, которая жаждет продолжения конфликта, чтобы, как она надеется, замести свои ошибки", — прокомментировал другой.
"Лично я склонен думать, что скорее ряд лидеров европейских государств предпринимает все возможное, чтобы продолжить конфликт — для того, чтобы отвлечь общественное мнение от хаоса, к которому приводит их катастрофический политический курс", — поделился мнением еще один пользователь.
"Странно писать аналитику по Путину и России, опираясь и цитируя исключительно слова западных дипломатов и русофобски настроенных украинцев. Но, может, целью статьи и не была объективность анализа?" — заключили читатели.
С начала года Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней встречи страны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва также выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Тогда же Россия выступила с инициативой о создании трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на нее. С тех пор переговорный процесс встал на паузу. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва открыта для поисков мирных решений, но киевские власти ушли в пассивную позицию и не хотят продолжать диалог.
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
