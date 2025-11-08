https://ria.ru/20251108/putin-2053654448.html
Путин назначил новых заместителя секретаря Совбеза и замминистра обороны
Путин назначил новых заместителя секретаря Совбеза и замминистра обороны - РИА Новости, 08.11.2025
Путин назначил новых заместителя секретаря Совбеза и замминистра обороны
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении заместителей министра обороны и секретаря Совета безопасности. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T14:18:00+03:00
2025-11-08T14:18:00+03:00
2025-11-08T16:09:00+03:00
политика
россия
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
совет безопасности рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_941127dd67ece0132fae28ed0dc514db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), совет безопасности рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Совет Безопасности РФ
Путин назначил новых заместителя секретаря Совбеза и замминистра обороны
Путин назначил Булыгу и Санчика замсекретаря Совбеза и замминистра обороны