Путин назначил новых заместителя секретаря Совбеза и замминистра обороны
14:18 08.11.2025 (обновлено: 16:09 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/putin-2053654448.html
Путин назначил новых заместителя секретаря Совбеза и замминистра обороны
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении заместителей министра обороны и секретаря Совета безопасности. РИА Новости, 08.11.2025
политика, россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), совет безопасности рф
Путин назначил новых заместителя секретаря Совбеза и замминистра обороны

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении заместителей министра обороны и секретаря Совета безопасности.
"Назначить генерал-полковника Санчика Александра Семеновича заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в одном из них.
С 26 ноября 2024 года Санчик был командующим Южной группировкой войск.
Александр Санчик
Александр Санчик
Согласно другому указу, заместителем секретаря Совбеза будет Андрей Булыга. С марта 2024 года он занимал должность замминистра обороны по материально-техническому обеспечению.
Андрей Булыга
Андрей Булыга
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Совет Безопасности РФ
 
 
