Александр Санчик назначен замминистра обороны России
Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны РФ, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T13:22:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
Новости
ru-RU
россия, владимир путин, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Александр Санчик назначен замминистра обороны России
