Экс-чиновник США заявил, что понимает, почему Путин начал СВО

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью РИА Новости заявил, что четко понимает, почему президент РФ Владимир Путин начал специальную военную операцию.

Уилкерсон возглавлял аппарат Пауэлла в 2002-2005 годах.

"У меня были серьезные проблемы с любыми нашими усилиями (по продвижению Украины в состав НАТО – ред.), которые мы предпринимали. И когда я узнал, что мы прилагаем огромные усилия, чтобы втянуть Украину в НАТО, и возглавить этот процесс еще в 2005, 2006 годах, и начать активно продвигать это в 2011, 2012, 2013 и 2014 годах, я подумал, что мы сошли с ума, совершенно сошли с ума", - сказал Уилкерсон.

"И все же, обе администрации - республиканская и демократическая - продвигали это. Мне это казалось совершенно бессмысленным", - добавил он.

В то же время он выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин увидел экзистенциальную угрозу России в попытках включить Украину в состав НАТО.

"Поэтому он и принял меры. И, как я уже говорил, как профессиональный военный, я четко понимаю, почему он принял меры", - подчеркнул Уилкерсон.