Экс-чиновник США заявил, что понимает, почему Путин начал СВО

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью РИА Новости заявил, что четко понимает, почему президент РФ Владимир Путин начал специальную военную операцию.
Уилкерсон возглавлял аппарат Пауэлла в 2002-2005 годах.
Путин назвал подвиги бойцов СВО сюжетом для блокбастера
29 октября, 16:14
"У меня были серьезные проблемы с любыми нашими усилиями (по продвижению Украины в состав НАТО – ред.), которые мы предпринимали. И когда я узнал, что мы прилагаем огромные усилия, чтобы втянуть Украину в НАТО, и возглавить этот процесс еще в 2005, 2006 годах, и начать активно продвигать это в 2011, 2012, 2013 и 2014 годах, я подумал, что мы сошли с ума, совершенно сошли с ума", - сказал Уилкерсон.
"И все же, обе администрации - республиканская и демократическая - продвигали это. Мне это казалось совершенно бессмысленным", - добавил он.
В то же время он выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин увидел экзистенциальную угрозу России в попытках включить Украину в состав НАТО.
"Поэтому он и принял меры. И, как я уже говорил, как профессиональный военный, я четко понимаю, почему он принял меры", - подчеркнул Уилкерсон.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Путин пожал руку и подарил икону одному из бойцов СВО
29 октября, 16:05