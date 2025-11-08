Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Пскова сняли временные ограничения - РИА Новости, 08.11.2025
10:42 08.11.2025
В аэропорту Пскова сняли временные ограничения
безопасность, псков, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Безопасность, Псков, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пскова сняты, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Пскова. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет.
 
БезопасностьПсковФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
