В аэропорту Пскова сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пскова сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.11.2025
псков
В аэропорту Пскова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов