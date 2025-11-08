https://ria.ru/20251108/pravitelstvo-2053628688.html
На обновление дорог в новых регионах выделят более пяти миллиардов рублей
На обновление дорог в новых регионах выделят более пяти миллиардов рублей - РИА Новости, 08.11.2025
На обновление дорог в новых регионах выделят более пяти миллиардов рублей
Правительство РФ направит около 5,4 миллиарда рублей на обновление дорожной инфраструктуры в новых регионах, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T11:37:00+03:00
2025-11-08T11:37:00+03:00
2025-11-08T11:37:00+03:00
экономика
россия
луганская народная республика
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40770/41/407704155_0:0:2859:1609_1920x0_80_0_0_1ab3f0f1b09e2f0709b1d79d4de41575.jpg
https://ria.ru/20251107/gospodderzhka-2053198182.html
россия
луганская народная республика
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40770/41/407704155_0:0:2535:1901_1920x0_80_0_0_d5cf75617d3f3684b12c714f32f17a79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, луганская народная республика, запорожская область
Экономика, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область
На обновление дорог в новых регионах выделят более пяти миллиардов рублей
Правительство направит 5,4 млрд рублей на обновление дорог в новых регионах