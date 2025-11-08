Рейтинг@Mail.ru
На обновление дорог в новых регионах выделят более пяти миллиардов рублей
11:37 08.11.2025
На обновление дорог в новых регионах выделят более пяти миллиардов рублей
На обновление дорог в новых регионах выделят более пяти миллиардов рублей
экономика, россия, луганская народная республика, запорожская область
Экономика, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область
На обновление дорог в новых регионах выделят более пяти миллиардов рублей

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Правительство РФ направит около 5,4 миллиарда рублей на обновление дорожной инфраструктуры в новых регионах, сообщили в пресс-службе кабмина.
"До конца 2025 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях пройдут работы по восстановлению дорожного покрытия на нескольких участках трасс, а также искусственных дорожных сооружениях. Распоряжение о выделении на эти цели почти 5,4 миллиарда рублей подписано", - сообщили в кабмине.
В регионах будет обновлено не менее 31 километра различных участков дорог. Вопрос о выделении средств был рассмотрен на заседании правительства в четверг.
Заголовок открываемого материала