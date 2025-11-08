На обновление дорог в новых регионах выделят более пяти миллиардов рублей

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Правительство РФ направит около 5,4 миллиарда рублей на обновление дорожной инфраструктуры в новых регионах, сообщили в пресс-службе кабмина.

В регионах будет обновлено не менее 31 километра различных участков дорог. Вопрос о выделении средств был рассмотрен на заседании правительства в четверг.