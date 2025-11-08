Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
23:10 08.11.2025
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
екатеринбург
свердловская область
2025
Пожар в поселке Медный под Екатеринбургом
Производственное здание со строительными материалами горит в поселке Медный в Екатеринбурге, площадь пожара увеличилась до 800 "квадратов". В соцсетях публикую видео пожара.
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в производственном здании

В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в здании со стройматериалами

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Открытое горение под Екатеринбургом, где тушат пожар в двухэтажном здании со строительными материалами, ликвидировали, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, возгорание произошло в субботу на улице Медная в поселке Медный Екатеринбурга. Министерство уточнило, что площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров. На пожаре работают 12 единиц техники и 40 человек личного состава. Данных о пострадавших нет. Позднее главк отметил, что пожар удалось локализовать.
«

"Открытое горение на пожаре ликвидировано. Огнеборцы ведут проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС.

