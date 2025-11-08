В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в производственном здании

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Открытое горение под Екатеринбургом, где тушат пожар в двухэтажном здании со строительными материалами, ликвидировали, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло в субботу на улице Медная в поселке Медный Екатеринбурга. Министерство уточнило, что площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров. На пожаре работают 12 единиц техники и 40 человек личного состава. Данных о пострадавших нет. Позднее главк отметил, что пожар удалось локализовать.