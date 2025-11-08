https://ria.ru/20251108/pozhar-2053692131.html
Под Екатеринбургом загорелось производственное здание со стройматериалами
Под Екатеринбургом загорелось производственное здание со стройматериалами - РИА Новости, 08.11.2025
Под Екатеринбургом загорелось производственное здание со стройматериалами
Производственное двухэтажное здание со стройматериалами горит под Екатеринбургом на 600 квадратных метрах, информации о пострадавших не поступало, есть угроза... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T17:54:00+03:00
2025-11-08T17:54:00+03:00
2025-11-08T22:13:00+03:00
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053698900_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea0f3d015449657c658b83a611a60306.jpg
https://ria.ru/20251007/pozhar-2046937725.html
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053698900_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_287aee876d87eb4b748bdba1951c2596.jpg
Пожар в поселке Медный под Екатеринбургом
Производственное здание со строительными материалами горит в поселке Медный в Екатеринбурге, площадь пожара увеличилась до 800 "квадратов". В соцсетях публикую видео пожара.
2025-11-08T17:54
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Свердловская область
Под Екатеринбургом загорелось производственное здание со стройматериалами
Под Екатеринбургом на 600 кв м горит производственное здание со стройматериалами