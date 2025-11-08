Под Екатеринбургом загорелось производственное здание со стройматериалами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Производственное двухэтажное здание со стройматериалами горит под Екатеринбургом на 600 квадратных метрах, информации о пострадавших не поступало, есть угроза распространения огня на соседние строения, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.