В Дарфуре могут быть украинские операторы БПЛА, заявил посол России

ДОХА, 8 ноя — РИА Новости, Юлия Троицкая. В Судане ходят слухи о присутствии украинских операторов беспилотников в рядах повстанцев из "Сил быстрого реагирования" (СБР), которые в конце октября захватили последний оплот суданской армии в регионе Дарфур на западе страны, сообщил в интервью РИА Новости посол России в республике Андрей Черновол.