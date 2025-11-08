Рейтинг@Mail.ru
В Дарфуре могут быть украинские операторы БПЛА, заявил посол России
03:09 08.11.2025 (обновлено: 05:57 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/posol-2053589782.html
В Дарфуре могут быть украинские операторы БПЛА, заявил посол России
В Судане ходят слухи о присутствии украинских операторов беспилотников в рядах повстанцев из "Сил быстрого реагирования" (СБР), которые в конце октября...
В Дарфуре могут быть украинские операторы БПЛА, заявил посол России

ДОХА, 8 ноя — РИА Новости, Юлия Троицкая. В Судане ходят слухи о присутствии украинских операторов беспилотников в рядах повстанцев из "Сил быстрого реагирования" (СБР), которые в конце октября захватили последний оплот суданской армии в регионе Дарфур на западе страны, сообщил в интервью РИА Новости посол России в республике Андрей Черновол.
Как ранее сообщили РИА Новости в шестой пехотной дивизии армии Судана, воевавшие за мятежников в Судане украинские наемники ликвидированы в Дарфуре, среди них были специалисты по БПЛА.
"Ворвавшиеся в столицу Северного Дарфура... высокопоставленные командиры СБР "на камеру" расстреливали пациентов госпиталей, устраивали массовые расправы над жителями, включая женщин и малолетних детей. Занимались всем тем, что называется "этническими чистками" в отношении представителей тамошних африканских народностей... В этих событиях засветились иностранные наемники (южносуданцы, чадцы, колумбийцы и другие), которые, по данным суданской стороны, в настоящее время составляют подавляющее (не менее 80%) большинство в рядах бойцов отрядов мятежников... Также ходят слухи о присутствии украинских специалистов-дронщиков", — рассказал Черновол.
Ранее полковник суданской военной разведки Фатх аль-Сайид сообщил РИА Новости, что наемники с Украины и из Колумбии, воевавшие на стороне повстанческих Сил быстрого реагирования Судана (СБР) и ликвидированные в боях на западе страны, использовали беспилотники украинского производства.
Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Посол Судана призвал к решению конфликта без внешнего вмешательства
3 ноября, 19:04
 
