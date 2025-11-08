В Дарфуре могут быть украинские операторы БПЛА, заявил посол России

ДОХА, 8 ноя — РИА Новости, Юлия Троицкая. В Судане ходят слухи о присутствии украинских операторов беспилотников в рядах повстанцев из "Сил быстрого реагирования" (СБР), которые в конце октября захватили последний оплот суданской армии в регионе Дарфур на западе страны, сообщил в интервью РИА Новости посол России в республике Андрей Черновол.
"Ворвавшиеся в столицу Северного Дарфура... высокопоставленные командиры СБР "на камеру" расстреливали пациентов госпиталей, устраивали массовые расправы над жителями, включая женщин и малолетних детей. Занимались всем тем, что называется "этническими чистками" в отношении представителей тамошних африканских народностей... В этих событиях засветились иностранные наемники (южносуданцы, чадцы, колумбийцы и другие), которые, по данным суданской стороны, в настоящее время составляют подавляющее (не менее 80%) большинство в рядах бойцов отрядов мятежников... Также ходят слухи о присутствии украинских специалистов-дронщиков", — рассказал Черновол.