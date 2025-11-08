Рейтинг@Mail.ru
Пассажиры парома Трабзон — Сочи провели вторую ночь в море - РИА Новости, 08.11.2025
09:50 08.11.2025 (обновлено: 09:51 08.11.2025)
Пассажиры парома Трабзон — Сочи провели вторую ночь в море
Пассажиры парома Трабзон — Сочи провели вторую ночь в море - РИА Новости, 08.11.2025
Пассажиры парома Трабзон — Сочи провели вторую ночь в море
Прибывший из турецкого Трабзона паром Seabridge все еще не вошел в порт Сочи, пассажиры рассказали РИА Новости, что провели вторую ночь в море в ожидании... РИА Новости, 08.11.2025
сочи
трабзон (провинция)
краснодарский край
вениамин кондратьев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
сочи
трабзон (провинция)
краснодарский край
сочи, трабзон (провинция), краснодарский край, вениамин кондратьев, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Сочи, Трабзон (провинция), Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Пассажиры парома Трабзон — Сочи провели вторую ночь в море

Пассажиры парома Трабзон — Сочи провели вторую ночь в море в ожидании швартовки

© РИА Новости / Сергей Кулаков | Перейти в медиабанкПаром "Seabridge", прибывший из Трабзона, в акватории Сочи
Паром Seabridge, прибывший из Трабзона, в акватории Сочи - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Сергей Кулаков
Перейти в медиабанк
Паром "Seabridge", прибывший из Трабзона, в акватории Сочи
СТАМБУЛ, 8 ноя – РИА Новости. Прибывший из турецкого Трабзона паром Seabridge все еще не вошел в порт Сочи, пассажиры рассказали РИА Новости, что провели вторую ночь в море в ожидании швартовки.
Порт в Сочи работает круглосуточно, без выходных, для рейса ожидается последнее разрешение на вход в порт, сообщил в ночь на субботу РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.
Подготовка к запуску регулярных рейсов парома Трабзон - Сочи - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Порт Сочи, где ожидается паром Seabridge, работает круглосуточно
7 ноября, 23:44
"Стоим на воде, без изменений", - рассказала пассажирка Татьяна.
Паром около 13.50 мск пятницы, спустя более чем сутки после прибытия из Трабзона, начал движение в сторону внутреннего рейда порта Сочи. Seabridge вышел в путь в среду в 21.10 мск, взяв на борт 20 пассажиров, и спустя 12 часов подошел к российскому Сочи, где более суток ждал швартовки в нескольких милях от берега. Дно парома уже осмотрели водолазы.
Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили РИА Новости в администрации края.
Ранее представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщил РИА Новости, что паром вернется обратно в Трабзон лишь после того, как высадит пассажиров в Сочи и заберет новых, запасы продовольствия на пароме рассчитаны на 10 дней, при необходимости их легко пополнить с берега.
Паром Seabridge, прибывший из Трабзона, в акватории Сочи - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Пассажиры бронируют билеты на паром Трабзон — Сочи на ноябрь и декабрь
29 октября, 16:56
Заход судна в порт Сочи согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, сообщил ранее РИА Новости Туркменян.
Seabridge 16 октября выполнил тестовый рейс, который был необходим для отработки маршрута и правил захода в порт, но он не был завершен по техническим причинам, говорил ранее Туркменян.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны, и назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, власти Кубани готовят обращение в министерство транспорта РФ о невозможности организации работы данного парома.
Первый пассажирский рейс парома намечался на 29 октября, но его перенесли на неделю из-за шторма. В неделю планируются два рейса парома.
Морской порт Сочи - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Стала известна стоимость билетов на паром Сочи — Трабзон
29 октября, 09:28
 
СочиТрабзон (провинция)Краснодарский крайВениамин КондратьевМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
