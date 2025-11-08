"Грабят и насилуют". Поляки пропитались ненавистью к украинцам

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Положение украинцев в Польше с каждым годом все хуже. Как показывают опросы, большинство чувствует негативное отношение местных — начиная с бытового уровня и заканчивая заявлениями политиков. Растет и число преступлений на национальной почве. Почему так происходит — в материале РИА Новости.

Чемодан, вокзал, Киев

Издание Gazeta Wyborcza сообщило, что за последние два года в Польше участились нападения на украинцев. В 2022-м полиция зафиксировала 113 инцидентов, в 2023-м — 103, в 2024-м — 188, а с начала 2025-го — не меньше 112. Неучтенных случаев наверняка намного больше. Украинцы сталкиваются с угрозами, издевательствами, грабежами, шантажом и даже похищением личных данных.

Украинцы во время демонстрации в Риме, Италия

Например, в конце октября в Варшаве трое поляков возле магазина напали на группу украинцев и потребовали убраться из страны. "Валите на фронт, бандеровцы!" — кричали нападавшие. Ранее в польской столице мужчина избил пожилую украинку в автобусе.

В Гдыне задержали 42-летнего поляка, который поджигал автомобили с украинскими номерными знаками. Повреждения получили десятки машин.

Во Вроцлаве несколько молодых людей объявили "охоту на педофилов". Создали в соцсетях профиль 16-летней девушки, и на эту приманку попался 23-летний украинец. Поляки избили его, побрили голову и нарисовали на лице свастику. Все происходящее снимали на видео.

Сейчас в стране проживают около 1,5 миллиона граждан Украины. Из них 26 тысяч получили польский паспорт. При этом, как сказано в исследовании аналитического центра Gremi Personal, только 13% беженцев хотят остаться в Польше. Хотя у 80% украинцев есть постоянная работа, только 11% чувствуют себя полностью интегрированными в общество. Многие отмечают, что испытывают чувство отчужденности. Кроме того, 69% сталкиваются с предубеждениями и пренебрежением со стороны поляков. Лишь 18% считают, что польские СМИ представляют украинцев в позитивном свете.

При этом по итогам 2024-го доля украинского труда в ВВП республики составила 2,7%, передает информационный портал Vitrina.pl. Украинцы в основном работают в тех отраслях, которые традиционно испытывают дефицит рабочей силы: строительство, промышленная переработка, логистика, транспорт и сельское хозяйство.

Флаг Украины сорвали с почетного консульства страны в Пшемысле

По словам политолога Александра Дудчака, у негативного отношения поляков к украинцам долгая история.

"Два народа давно испытывают друг к другу ненависть. Конечно, больше всех отличились бандеровцы, но и поляки резали украинцев. Тем не менее в новейшей истории до 2022-го все шло более-менее спокойно. Ситуация изменилась после массового наплыва украинцев в Польшу. К тому же Киев начал выпячивать бандеровщину, что еще больше осложнило ситуацию. В результате если раньше украинцы приезжали в Польшу и тихо работали, то теперь их воспринимают как враждебный элемент. Причем такие действительно есть — один из ста оказывается бандеровцем, а отвечают за него все", — объясняет Дудчак.

В то же время эксперт отмечает, что Польша остается привлекательным местом для беженцев. Во-первых, украинский и польские языки очень похожи. Во-вторых, многие уже нашли себе работу. Тем не менее им придется смириться с тем, что в Польше они всегда будут людьми второго сорта, считает Дудчак.

Верх неблагодарности

Согласно опросу исследовательского центра Centrum Badania Opinii Spolecznej (CBOS), 50% поляков считают, что нужно сократить финансовую поддержку приехавших в страну украинцев. Среди них восемь процентов уверены, что беженцев нужно лишить всех пособий.

Антиукраинские настроения находят отклик в правящей элите. Так, глава бюро по международной политике в администрации президента Польши Марчин Пшидач заявил, что уже прибывших украинцев необходимо интегрировать в общество, но новых пускать в страну не надо. А президент Кароль Навроцкий уверен, что Киев ведет себя неблагодарно.

Кароль Навроцкий

"Помощь Украине и четкая позиция относительно того, кого мы поддерживаем в этом конфликте, не освобождают меня как президента Польши от необходимости требовать решения польских вопросов на международной арене в отношениях с Украиной. Отсутствие благодарности польскому народу, нераскрытые дела об эксгумации на Волыни и сельскохозяйственный кризис, захлестнувший Польшу, — это вопросы, которые остаются важными", — сказал Навроцкий.

Тем не менее доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев считает, что на политическом уровне Варшава продолжит поддерживать Киев, так как уверена, что украинцы должны воевать против России вместо поляков. Однако на бытовом уровне ситуация выглядит иначе.

Бельведерский дворец в Варшаве

"Около 87% поляков осуждают Россию, 76% поддерживают Украину. Но это не значит, что они любят украинцев. Польша — не самое богатое государство. Около полумиллиона поляков работают за границей: в Германии, Франции, Англии, Бельгии. Люди не понимают, зачем поддерживать беженцев, если самим денег не хватает. К тому же многие украинцы стали частью криминального мира. Кривая мелких бытовых преступлений, изнасилований и проституции пошла вверх. На этом фоне поляки задаются вопросом, почему они должны содержать беженцев, а не отправлять их на войну с общим экзистенциальным врагом", — сказал Трухачев.

Заложники обстоятельств

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что в конечном счете польские власти ничего не сделают с украинскими беженцами, так как им выгодна сложившаяся ситуация.

"Еще до 2014-го больше всего украинских трудовых мигрантов работало в России и Польше. Учитывая роль украинцев в современной польской экономике, было бы глупо выгонять их из страны. Варшаве негде найти таких же квалифицированных, говорящих на схожем языке и не очень требовательных к зарплате рабочих", — отмечает эксперт.

Волонтеры в центре размещения украинских беженцев в Варшаве, Польша

В то же время польские власти не интегрируют украинцев в общество, поскольку это потребовало бы серьезных изменений. В результате на бытовом уровне возникает множество конфликтов, но для политической системы они не так опасны, как мультикультурализм.

"Государство вспоминает о проблемах, связанных с украинцами, только когда это ему выгодно. Например, Варшава хочет что-то получить от Киева или Евросоюза. В остальном они предоставлены сами себе и польским националистам", — добавляет Денисов.

Центр временного размещения для украинских беженцев в Польше