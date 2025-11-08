Рейтинг@Mail.ru
В США выступили с новым планом по Украине после встречи Трампа и Орбана
09:08 08.11.2025 (обновлено: 15:40 08.11.2025)
В США выступили с новым планом по Украине после встречи Трампа и Орбана
в мире
украина
европа
дональд трамп
дэниел дэвис
россия
виктор орбан
в мире, украина, европа, дональд трамп, дэниел дэвис, россия, виктор орбан
В мире, Украина, Европа, Дональд Трамп, Дэниел Дэвис, Россия, Виктор Орбан
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive призвал Вашингтон надавить на Европу и Украину ради урегулирования конфликта с Россией.
"Давайте закончим войну сейчас. Скажем, что мы прекратим поддержку Украины и неограниченные поставки вооружения. Будем настаивать, чтобы Европа и Украина предложили самую лучшую сделку, которую только смогут", — заявил он, комментируя встречу американского президента Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белом доме.
Эксперт подчеркнул, что Запад также может предложить России снятие санкций ради прекращения боевых действий на Украине.
В пятницу состоялась первая после переноса саммита Россия — США встреча главы Белого дома и венгерского премьера. В начале переговоров Трамп не исключил возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште.
В мире Украина Европа Дональд Трамп Дэниел Дэвис Россия Виктор Орбан
 
 
