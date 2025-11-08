https://ria.ru/20251108/plan-2053606251.html
В США выступили с новым планом по Украине после встречи Трампа и Орбана
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive призвал Вашингтон надавить на Европу и Украину ради урегулирования конфликта с... РИА Новости, 08.11.2025
Дэвис: США должны надавить на Украину и Европу ради завершения конфликта