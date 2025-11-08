Рейтинг@Mail.ru
Арестованный за донат "Артподготовке"* заявил, что не переводил им деньги
02:43 08.11.2025 (обновлено: 03:21 08.11.2025)
Арестованный за донат "Артподготовке"* заявил, что не переводил им деньги
происшествия
россия
москва
вячеслав мальцев
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия, россия, москва, вячеслав мальцев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Вячеслав Мальцев, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Арестованный в Москве уроженец Узбекистана Евгений Цой** сообщил суду, что переводил деньги в помощь заключенным, а не запрещенной в РФ экстремистской и террористической организации "Артподготовка"*, сказано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, Цой** был задержан в Москве 5 августа, ему предъявили обвинение в финансировании терроризма и по решению суда поместили его в СИЗО. На имущество Цоя**, который имеет российское гражданство и владеет в России квартирой, наложен арест. Как следует из документов, дело касается событий 2022 года, связанных с переводом денег "Артподготовке"*.
"Обвиняемый считает, что он не виновен в совершении преступления, поскольку денежные средства переводил в помощь заключенным", - говорится в материалах.
Уточняется, что Цою** продлен срок содержания под стражей до 5 января 2026 года. Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты, которая просила изменить фигуранту меру пресечения на иную, в том числе запрет определенных действий. Обвиняемый обжаловал решение суда.
Защита Цоя** пожаловалась в суде на неэффективность предварительного следствия. Однако суд указал, что фактов волокиты не установлено, а ранее запланированный объем следственных и процессуальных действий "выполнен частично по объективным причинам".
Цой** внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
По данным ФСБ, "Артподготовка"* и одноименный интернет-проект были созданы иноагентом Вячеславом Мальцевым*** "с целью организации в России революции". В июле 2017 года против Мальцева*** было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста. Члены организации планировали поджоги административных зданий и нападения на полицейских для провокации беспорядков 4 и 5 ноября 2017 года.
* запрещенная в РФ экстремистская организация
** внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
*** признан иноагентом
ПроисшествияРоссияМоскваВячеслав МальцевФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
