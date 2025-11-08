Арестованный за донат "Артподготовке"* заявил, что не переводил им деньги

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Арестованный в Москве уроженец Узбекистана Евгений Цой** сообщил суду, что переводил деньги в помощь заключенным, а не запрещенной в РФ экстремистской и террористической организации "Артподготовка"*, сказано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно документам, Цой** был задержан в Москве 5 августа, ему предъявили обвинение в финансировании терроризма и по решению суда поместили его в СИЗО. На имущество Цоя**, который имеет российское гражданство и владеет в России квартирой, наложен арест. Как следует из документов, дело касается событий 2022 года, связанных с переводом денег "Артподготовке"*.

"Обвиняемый считает, что он не виновен в совершении преступления, поскольку денежные средства переводил в помощь заключенным", - говорится в материалах.

Уточняется, что Цою** продлен срок содержания под стражей до 5 января 2026 года. Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты, которая просила изменить фигуранту меру пресечения на иную, в том числе запрет определенных действий. Обвиняемый обжаловал решение суда.

Защита Цоя** пожаловалась в суде на неэффективность предварительного следствия. Однако суд указал, что фактов волокиты не установлено, а ранее запланированный объем следственных и процессуальных действий "выполнен частично по объективным причинам".

Цой** внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

По данным ФСБ , "Артподготовка"* и одноименный интернет-проект были созданы иноагентом Вячеславом Мальцевым *** "с целью организации в России революции". В июле 2017 года против Мальцева*** было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста. Члены организации планировали поджоги административных зданий и нападения на полицейских для провокации беспорядков 4 и 5 ноября 2017 года.

* запрещенная в РФ экстремистская организация

** внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга