Стала известна средняя пенсия по старости в России - РИА Новости, 08.11.2025
01:57 08.11.2025
Стала известна средняя пенсия по старости в России
2025
Стала известна средняя пенсия по старости в России

Средняя пенсия по старости в России составляет почти 25,2 тысячи рублей в месяц

© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Средняя пенсия по старости в России составила почти 25,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 октября 2025 года, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, средний размер пенсии по старости в РФ на 1 октября 2025 года достиг 25198,92 рубля в месяц. По состоянию на 1 января этого года он составлял 24979,27 рубля.
При этом работающие пенсионеры в России в среднем получают пенсию по старости в размере 22378,72 рубля, а неработающие - 25847,43 рубля.
Сотрудник Соцфонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Госдуме рассказали о выплате январских пенсий в декабре
Вчера, 13:39
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
