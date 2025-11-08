https://ria.ru/20251108/pensiya-2053586369.html
Стала известна средняя пенсия по старости в России
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Средняя пенсия по старости в России составила почти 25,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 октября 2025 года, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, средний размер пенсии по старости в РФ
на 1 октября 2025 года достиг 25198,92 рубля в месяц. По состоянию на 1 января этого года он составлял 24979,27 рубля.
При этом работающие пенсионеры в России в среднем получают пенсию по старости в размере 22378,72 рубля, а неработающие - 25847,43 рубля.