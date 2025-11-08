БУЭНОС-АЙРЕС, 8 ноя - РИА Новости. Родриго Пас вступил в должность президента Боливии на пятилетний срок, следует из трансляции мероприятия.

Пас принес присягу перед парламентом страны.

« "Это новая Боливия , которая будет открыта миру", - подчеркнул президент

Он подверг резкой критике действия предыдущего правительства и пообещал принять меры по обеспечению страны долларами и топливом, которые находятся в дефиците.

"Боливия - родина, которая никогда нас не бросает, и мы обещаем, что не бросим родину", - отметил Пас.

Новому президенту Боливии придется провести глубокие изменения в экономической, правовой и социальной сферах, чтобы вывести страну из кризиса.