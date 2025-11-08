Рейтинг@Mail.ru
Родриго Пас вступил в должность президента Боливии
08.11.2025
Родриго Пас вступил в должность президента Боливии
Родриго Пас вступил в должность президента Боливии на пятилетний срок, следует из трансляции мероприятия. РИА Новости, 08.11.2025
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 ноя - РИА Новости. Родриго Пас вступил в должность президента Боливии на пятилетний срок, следует из трансляции мероприятия.
Пас принес присягу перед парламентом страны.
Президент Боливии хочет посмотреть соглашение с Россией по добыче лития
20 октября
20 октября, 20:42
"Это новая Боливия, которая будет открыта миру", - подчеркнул президент
Он подверг резкой критике действия предыдущего правительства и пообещал принять меры по обеспечению страны долларами и топливом, которые находятся в дефиците.
"Боливия - родина, которая никогда нас не бросает, и мы обещаем, что не бросим родину", - отметил Пас.
Новому президенту Боливии придется провести глубокие изменения в экономической, правовой и социальной сферах, чтобы вывести страну из кризиса.
Пас предлагает план стабилизации экономики посредством укрепления отношений с международными организациями и реализации идеи "капитализма для всех". Этот план направлен на снижение участия государства в экономике.
Экс-президенту Боливии Моралесу предъявили обвинения в торговле людьми
22 октября
22 октября, 05:40
 
