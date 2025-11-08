Рейтинг@Mail.ru
Пассажиры парома, ожидающего швартовки в Сочи, готовы вернуться в Турцию - РИА Новости, 08.11.2025
13:12 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/parom-2053644147.html
Пассажиры парома, ожидающего швартовки в Сочи, готовы вернуться в Турцию
Пассажиры парома, ожидающего швартовки в Сочи, готовы вернуться в Турцию - РИА Новости, 08.11.2025
Пассажиры парома, ожидающего швартовки в Сочи, готовы вернуться в Турцию
Пассажиры первого за 14 лет рейса парома Трабзон-Сочи, ожидающего швартовки в российском порту уже третьи сутки, готовы вернуться обратно в Турцию, рассказала... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T13:12:00+03:00
2025-11-08T13:12:00+03:00
сочи
трабзон (провинция)
турция
вениамин кондратьев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
сочи
трабзон (провинция)
турция
сочи, трабзон (провинция), турция, вениамин кондратьев, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Сочи, Трабзон (провинция), Турция, Вениамин Кондратьев, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Пассажиры парома, ожидающего швартовки в Сочи, готовы вернуться в Турцию

Пассажиры первого за 14 лет парома Трабзон-Сочи готовы вернуться в Турцию

© РИА Новости / Сергей Кулаков | Перейти в медиабанкПаром "Sea Bridge", прибывший из Трабзона, в акватории Сочи
Паром Sea Bridge, прибывший из Трабзона, в акватории Сочи - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Сергей Кулаков
Перейти в медиабанк
Паром "Sea Bridge", прибывший из Трабзона, в акватории Сочи
СТАМБУЛ, 8 ноя – РИА Новости. Пассажиры первого за 14 лет рейса парома Трабзон-Сочи, ожидающего швартовки в российском порту уже третьи сутки, готовы вернуться обратно в Турцию, рассказала РИА Новости одна из находящихся на борту.
Прибывший из турецкого Трабзона в четверг паром Seabridge все еще не вошел в порт Сочи, пассажиры рассказали РИА Новости, что провели вторую ночь в море в ожидании швартовки.
Паром Seabridge, прибывший из Трабзона, в акватории Сочи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Водолазы осмотрели дно парома Seabridge, рассказал пассажир судна
7 ноября, 16:24
"Мы коллективно решили, что до обеда ждем какую-то информацию, хотя в принципе готовы идти назад в Трабзон. По последней информации, мы будем здесь до понедельника, но если мы дождемся, то не факт, что нас впустят, это может растянуться на день-два. Конечно, мы бы пошли назад и уже разъехались бы все по домам", - рассказала пассажирка парома Татьяна.
Порт в Сочи работает круглосуточно без выходных, для рейса ожидается последнее разрешение на вход в порт, сообщил РИА Новости в ночь на субботу генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.
Паром около 13.50 мск пятницы, спустя более чем сутки после прибытия из Трабзона, начал движение в сторону внутреннего рейда порта Сочи. Seabridge вышел в путь в среду в 21.10 мск, взяв на борт 20 пассажиров, и спустя 12 часов подошел к российскому Сочи, где более суток ждал швартовки в нескольких милях от берега. Дно парома уже осмотрели водолазы.
Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили РИА Новости в администрации края.
Ранее представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщил РИА Новости, что паром вернется обратно в Трабзон лишь после того, как высадит пассажиров в Сочи и заберет новых, запасы продовольствия на пароме рассчитаны на 10 дней, при необходимости их легко пополнить с берега.
Заход судна в порт Сочи согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, сообщил ранее РИА Новости Туркменян.
Seabridge 16 октября выполнил тестовый рейс, который был необходим для отработки маршрута и правил захода в порт, но он не был завершен по техническим причинам, говорил ранее Туркменян.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны, и назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, власти Кубани готовят обращение в министерство транспорта РФ о невозможности организации работы данного парома.
Первый пассажирский рейс парома намечался на 29 октября, но его перенесли на неделю из-за шторма. В неделю планируются два рейса парома.
Паром Sea Bridge, прибывший из Трабзона, в акватории Сочи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Порт Сочи, где ожидается паром Seabridge, работает круглосуточно
7 ноября, 23:44
 
СочиТрабзон (провинция)ТурцияВениамин КондратьевМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
