Пассажиры парома, ожидающего швартовки в Сочи, готовы вернуться в Турцию

СТАМБУЛ, 8 ноя – РИА Новости. Пассажиры первого за 14 лет рейса парома Трабзон-Сочи, ожидающего швартовки в российском порту уже третьи сутки, готовы вернуться обратно в Турцию, рассказала РИА Новости одна из находящихся на борту.

Прибывший из турецкого Трабзона в четверг паром Seabridge все еще не вошел в порт Сочи , пассажиры рассказали РИА Новости, что провели вторую ночь в море в ожидании швартовки.

"Мы коллективно решили, что до обеда ждем какую-то информацию, хотя в принципе готовы идти назад в Трабзон. По последней информации, мы будем здесь до понедельника, но если мы дождемся, то не факт, что нас впустят, это может растянуться на день-два. Конечно, мы бы пошли назад и уже разъехались бы все по домам", - рассказала пассажирка парома Татьяна.

Порт в Сочи работает круглосуточно без выходных, для рейса ожидается последнее разрешение на вход в порт, сообщил РИА Новости в ночь на субботу генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.

Паром около 13.50 мск пятницы, спустя более чем сутки после прибытия из Трабзона, начал движение в сторону внутреннего рейда порта Сочи. Seabridge вышел в путь в среду в 21.10 мск, взяв на борт 20 пассажиров, и спустя 12 часов подошел к российскому Сочи, где более суток ждал швартовки в нескольких милях от берега. Дно парома уже осмотрели водолазы.

Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили РИА Новости в администрации края.

Ранее представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщил РИА Новости, что паром вернется обратно в Трабзон лишь после того, как высадит пассажиров в Сочи и заберет новых, запасы продовольствия на пароме рассчитаны на 10 дней, при необходимости их легко пополнить с берега.

Заход судна в порт Сочи согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ , ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, сообщил ранее РИА Новости Туркменян.

Seabridge 16 октября выполнил тестовый рейс, который был необходим для отработки маршрута и правил захода в порт, но он не был завершен по техническим причинам, говорил ранее Туркменян.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны, и назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, власти Кубани готовят обращение в министерство транспорта РФ о невозможности организации работы данного парома.