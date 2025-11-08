https://ria.ru/20251108/otrjad-2053614445.html
Три улицы в Купянске продолжают зачищать от ВСУ
Три улицы в Купянске продолжают зачищать от ВСУ - РИА Новости, 08.11.2025
Три улицы в Купянске продолжают зачищать от ВСУ
Штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" продолжает зачистку от ВСУ улиц Левадный въезд, 1-ю Западную и Сеньковскую в Купянске, сообщил... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T10:04:00+03:00
2025-11-08T10:04:00+03:00
2025-11-08T10:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785328684_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_f313cb103c578146f2e8d070e62ede00.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785328684_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7ef3a1ec2bdc7a2c2209005a89f17d0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Три улицы в Купянске продолжают зачищать от ВСУ
Штурмовой отряд "Запада" продолжает зачистку трех улиц в Купянске от ВСУ