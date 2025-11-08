Рейтинг@Mail.ru
Три улицы в Купянске продолжают зачищать от ВСУ - РИА Новости, 08.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 08.11.2025
Три улицы в Купянске продолжают зачищать от ВСУ
Три улицы в Купянске продолжают зачищать от ВСУ
владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРоссийский военный
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Российский военный. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" продолжает зачистку от ВСУ улиц Левадный въезд, 1-ю Западную и Сеньковскую в Купянске, сообщил командир отряда с позывным "Лаврик".
"Продолжаем зачистку от ВСУ на улицах: "Левадный вьезд", "1-я Западная", "Сеньковская", - сказал "Лаврик", слова которого приводит Минобороны РФ.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
