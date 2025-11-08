https://ria.ru/20251108/orenburg-2053622026.html
В аэропорту Оренбурга сняли ограничения
В аэропорту Оренбурга сняли ограничения - РИА Новости, 08.11.2025
В аэропорту Оренбурга сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T11:00:00+03:00
2025-11-08T11:00:00+03:00
2025-11-08T11:00:00+03:00
оренбург
оренбургская область
евгений солнцев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
https://ria.ru/20251108/kaluga-2053617709.html
оренбург
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, оренбургская область, евгений солнцев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Оренбург, Оренбургская область, Евгений Солнцев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Оренбурга сняли ограничения
В аэропорту Оренбурга сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов