Врач предупредила о скрытой опасности грецких орехов
03:06 08.11.2025 (обновлено: 05:59 08.11.2025)
Врач предупредила о скрытой опасности грецких орехов
Врач предупредила о скрытой опасности грецких орехов
Чрезмерное употребление высококалорийных грецких орехов может привести к увеличению массы тела и ожирению, поэтому оптимально есть не более трех-пяти орехов в...
2025-11-08T03:06:00+03:00
2025-11-08T05:59:00+03:00
2025
РИА Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973395371_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a2b15ac83f4e046d948f22685a2d3b6d.jpg
1920
1920
true
общество
Общество
Врач предупредила о скрытой опасности грецких орехов

Врач Волкова: чрезмерное употребление грецких орехов грозит ожирением

© iStock.com / Robert RuidlЖареный грецкий орех
Жареный грецкий орех
© iStock.com / Robert Ruidl
Жареный грецкий орех. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Чрезмерное употребление высококалорийных грецких орехов может привести к увеличению массы тела и ожирению, поэтому оптимально есть не более трех-пяти орехов в день, заявила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
"Стоит также учитывать их большую калорийность, они содержат до 700 килокалорий на 100 граммов продукта, избыток грецких орехов даёт лишние калории и приводит к увеличению массы тела и к ожирению. Оптимально — это три-пять орехов в день", — сказала Волкова.
Врач рассказала, кому нельзя есть киви
5 ноября, 03:19
Врач рассказала, кому нельзя есть киви
5 ноября, 03:19
По словам врача, большое количество грецких орехов в рационе может вызывать тяжесть в ЖКТ, вздутие и раздражение кишечника. Волкова предупредила, что данный орех также является одним из частых аллергенов, особенно у детей.
"С осторожностью их стоит есть пациентам с ожирением, гастритом, панкреатитом, колитом. А при аллергии надо полностью исключить", — отметила врач.
Волкова также рассказала и о пользе грецкого ореха, богатого омега-3, омега-6, витаминами группы B, магнием, цинком, селеном, витаминами E, белками.
"Грецкие орехи помогают снижать уровень липопротеинов низкой плотности, так называемого "плохого холестерина", что будет улучшать состояние сосудов и помогать при гипертонической болезни. Содержание в орехах омега-3 и антиоксидантов способствует улучшению концентрации внимания, памяти и когнитивных функций, то есть благоприятно воздействует на мозг. Содержащаяся в грецких орехах клетчатка улучшает пищеварение, жиры мягко стимулируют желчеотделение. Орехи полезны для гормонального фона, особенно для женщин при дефиците жиров в рационе", — рассказала собеседница агентства.
Врач предупредила об опасности сухофруктов
3 ноября, 03:10
Врач предупредила об опасности сухофруктов
3 ноября, 03:10
 
Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
