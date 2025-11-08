Врач предупредила о скрытой опасности грецких орехов

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Чрезмерное употребление высококалорийных грецких орехов может привести к увеличению массы тела и ожирению, поэтому оптимально есть не более трех-пяти орехов в день, заявила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

"Стоит также учитывать их большую калорийность, они содержат до 700 килокалорий на 100 граммов продукта, избыток грецких орехов даёт лишние калории и приводит к увеличению массы тела и к ожирению. Оптимально — это три-пять орехов в день", — сказала Волкова.

По словам врача, большое количество грецких орехов в рационе может вызывать тяжесть в ЖКТ, вздутие и раздражение кишечника. Волкова предупредила, что данный орех также является одним из частых аллергенов, особенно у детей.

"С осторожностью их стоит есть пациентам с ожирением, гастритом, панкреатитом, колитом. А при аллергии надо полностью исключить", — отметила врач.

Волкова также рассказала и о пользе грецкого ореха, богатого омега-3, омега-6, витаминами группы B, магнием, цинком, селеном, витаминами E, белками.