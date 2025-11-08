https://ria.ru/20251108/orban-2053580150.html
Санкции США против АЭС "Пакш-2" полностью сняты, заявил Орбан
Санкции США против АЭС "Пакш-2" полностью сняты, заявил Орбан - РИА Новости, 08.11.2025
Санкции США против АЭС "Пакш-2" полностью сняты, заявил Орбан
Американские санкции против проекта АЭС "Пакш-2" полностью сняты, теперь не надо продлевать исключение, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T00:15:00+03:00
2025-11-08T00:15:00+03:00
2025-11-08T00:15:00+03:00
в мире
венгрия
виктор орбан
аэс "пакш-2"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053038034_0:51:700:445_1920x0_80_0_0_ab8a01ecde11147efbc13847fe85ab8d.jpg
https://ria.ru/20251108/ssha-2053579711.html
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053038034_20:0:680:495_1920x0_80_0_0_0f4a249732e50416e8abb8bbf5a06116.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, виктор орбан, аэс "пакш-2"
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, АЭС "Пакш-2"
Санкции США против АЭС "Пакш-2" полностью сняты, заявил Орбан
Орбан: санкции США против АЭС "Пакш-2" полностью сняты