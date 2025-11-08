Рейтинг@Mail.ru
Санкции США против АЭС "Пакш-2" полностью сняты, заявил Орбан
00:15 08.11.2025
Санкции США против АЭС "Пакш-2" полностью сняты, заявил Орбан
в мире
венгрия
виктор орбан
аэс "пакш-2"
венгрия
в мире, венгрия, виктор орбан, аэс "пакш-2"
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, АЭС "Пакш-2"
Санкции США против АЭС "Пакш-2" полностью сняты, заявил Орбан

© АСЭ РосатомПроект АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Проект АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© АСЭ Росатом
Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Американские санкции против проекта АЭС "Пакш-2" полностью сняты, теперь не надо продлевать исключение, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Администрация Байдена ввела санкции против проекта строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Ранее нам удалось добиться исключения, и срок его продления приближался. Мы смогли договориться, что его не будут продлевать, а полностью отменят санкции", - заявил Орбан на пресс-конференции, трансляция велась на его Youtube-канале.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Орбан: Венгрия договорилась с Westinghouse о закупке ядерного топлива
В миреВенгрияВиктор ОрбанАЭС "Пакш-2"
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
