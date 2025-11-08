Рейтинг@Mail.ru
Венгрия договорилась с Westinghouse о закупке топлива для АЭС, заявил Орбан
00:08 08.11.2025
Венгрия договорилась с Westinghouse о закупке топлива для АЭС, заявил Орбан
Венгрия договорилась с Westinghouse о закупке топлива для АЭС, заявил Орбан
Венгрия договорилась с Westinghouse о закупке топлива для АЭС, заявил Орбан

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Венгрия договорилась с американской Westinghouse о закупке ядерного топлива и использовании американской технологии ММР, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы договорились о том, что американская Westinghouse подключится к венгерской атомной промышленности... Во-первых, мы будем закупать у Westinghouse ядерное топливо", - заявил Орбан на пресс-конференции, трансляция велась на его Youtube-канале.
Орбан также добавил, что "в Венгрии будет применена" американская технология строительства ММР и хранения отработанного ядерного топлива.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Орбан заявил, что США и Венгрия готовы открыть новую главу в отношениях
Вчера, 21:06
 
В миреВенгрияВиктор ОрбанWestinghouse ElectricСанкции в отношении России
 
 
