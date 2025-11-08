Рейтинг@Mail.ru
Российские операторы БПЛА рассказали, как сохраняют жизни мирным жителям
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:29 08.11.2025
Российские операторы БПЛА рассказали, как сохраняют жизни мирным жителям
Российские операторы БПЛА рассказали, как сохраняют жизни мирным жителям - РИА Новости, 08.11.2025
Российские операторы БПЛА рассказали, как сохраняют жизни мирным жителям
Операторы беспилотников ВС РФ уводят ударные дроны в сторону, когда видят мирных жителей, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА Ленинградского гвардейского РИА Новости, 08.11.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
Боец с позывным "Пол": "Операторы БПЛА ВС России уводят дроны в сторону, когда видят мирных жителей"
Операторы беспилотников ВС России уводят ударные дроны в сторону, когда видят мирных жителей, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА Ленинградского гвардейского полка группировки "Запад" с позывным "Пол".
Российские операторы БПЛА рассказали, как сохраняют жизни мирным жителям

Российские операторы уводят БПЛА в сторону, когда видят мирных жителей

ЛУГАНСК, 8 ноя — РИА Новости. Операторы беспилотников ВС РФ уводят ударные дроны в сторону, когда видят мирных жителей, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА Ленинградского гвардейского полка группировки войск Запад с позывным "Пол" после сообщений о том, как ВСУ намеренно убили гражданских, пытавшихся эвакуироваться.
Ранее РИА Новости получило видеозапись того, как ВСУ с помощью дронов целенаправленно убили двух мирных жителей Петропавловки. Один мужчина размахивал белым флагом, однако БПЛА влетел прямо в него. Второй обходил погибшего, но затем его постигла та же участь. Также ВСУ применили дрон для атаки на крестившуюся мирную жительницу, пытавшуюся выйти из Купянска в Харьковской области, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
"Пол" предоставил кадры, где видно, как российские операторы БПЛА, удостоверившись, что перед ними мирные жители, улетали.
"Всегда очень внимательно и даже с каким-то трепетом смотрим все вместе, и штаб смотрит, и операторы смотрят. Все внимательно стараются понять, мирный этот человек или не мирный. Потому что мясников тоже нет, и никто не хочет брать грех на душу", — сказал военнослужащий.
Он отметил, что оператор БПЛА его взвода, находясь на боевой задаче, увидел в одном из населённых пунктов Харьковской области пожилую женщину, которая стояла у машины и крестилась.
"Естественно, оператор дрона постарался максимально минимизировать то ужасающее воздействие, которое он мог произвести на человека. То есть он развернулся и улетел сразу, начал искать цель в другом районе", — объяснил военнослужащий.
"Пол" добавил, что работа российских операторов дронов усложняется тем, что ВСУ маскируются под гражданское население. Чаще всего, по словам военнослужащего, это делают украинские операторы БПЛА.
"Наши пилоты разведывательных "птиц" видят то, что человек в гражданской одежде, мужчина среднего возраста, выносит разведывательный или ударный БПЛА, ставит его и убегает в какое-либо укрытие", — рассказал "Пол".
Он добавил, что при обнаружении замаскировавшихся боевиков ВСУ, ВС РФ наносят по точке эффективное огневое поражение.
Специальная военная операция на Украине
 
 
