В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 08.11.2025
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
2025-11-08T08:40:00+03:00
2025-11-08T08:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
безопасность, пензенская область, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Пензенская область, Олег Мельниченко
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

В Пензенской области отменили план «Ковер» и режим беспилотной опасности

Фрагмент двигателя беспилотника
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. План "Ковер" и режим беспилотной опасности отменены на территории Пензенской области, временный запрет на использование воздушного пространства снят, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Беспилотная опасность была объявлена в регионе в 23.17 мск пятницы и продлилась более девяти часов. План "Ковер" был введен в 05.06 мск субботы и продлился более трех часов.
"На территории Пензенской области отменён план "Ковёр" и режим "Беспилотная опасность". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Пензенская область, Олег Мельниченко
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
