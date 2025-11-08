https://ria.ru/20251108/opasnost-2053603182.html
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.11.2025
липецкая область
В Липецкой области спустя более девяти часов отменили режим воздушной опасности