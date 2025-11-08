Рейтинг@Mail.ru
В Северной Осетии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 08.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:12 08.11.2025
В Северной Осетии объявили беспилотную опасность
В Северной Осетии объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Северной Осетии, возможно замедление работы мобильной связи и интернета, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 08.11.2025
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
сергей меняйло
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло
В Северной Осетии объявили беспилотную опасность

На территории Северной Осетии объявили беспилотную опасность

CC BY-SA 4.0 / Menders / Вид на гору Столовая во Владикавказе
Вид на гору Столовая во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Menders /
Вид на гору Столовая во Владикавказе. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Северной Осетии, возможно замедление работы мобильной связи и интернета, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
"В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета", - написал Меняйло в Telegram-канале.
Вид на центральную часть Саранска - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Мордовии объявили беспилотную опасность
Специальная военная операция на УкраинеСергей Меняйло
 
 
Заголовок открываемого материала