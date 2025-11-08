https://ria.ru/20251108/opasnost-2053596459.html
В Северной Осетии объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Северной Осетии, возможно замедление работы мобильной связи и интернета, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 08.11.2025
