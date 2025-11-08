В аэропортах Калуги и Уфы ввели ограничения на полеты

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги и Уфы, сообщает Росавиация.
