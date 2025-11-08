ОАЭ отправили гумпомощь для пострадавших от землетрясения в Афганистане

ДУБАЙ, 8 ноя - РИА Новости. ОАЭ отправили команду спасателей и четыре самолета с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения на севера Афганистана, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
"Объединенная команда спасателей, состоящая из представителей Совместного операционного командования, Агентства по оказанию помощи ОАЭ и Эмиратского Красного Полумесяца, отправилась из ОАЭ в пострадавшие районы для оказания срочной помощи и поддержки пострадавшим от стихийного бедствия",- сообщает WAM.
Согласно агентству, ОАЭ также организовали срочный воздушный мост в северный Афганистан, отправив туда четыре самолета с гуманитарной помощью.
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на стыке северных афганских провинций Балх и Саманган в ночь на 3 ноября. По последним данным министерства общественного здравоохранения Афганистана, в результате удара стихии погибли 27 и ранены 956 человек.
Ранее ОАЭ отправляли спасателей для помощи пострадавшим от землетрясения на востоке Афганистана, которое произошло тридцать первого августа и стало самым смертоносным в стране с 1998 года. Оно унесло жизни более 2 тысяч человек и серьезно затронуло от 500 тысяч до 1,3 миллиона человек. По данным Всемирного банка, прямой физический ущерб зданиям и инфраструктуре составил около 183 миллионов долларов.
