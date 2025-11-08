Рейтинг@Mail.ru
Зара назвала Юрия Николаева членом семьи для всех зрителей - РИА Новости, 08.11.2025
13:36 08.11.2025 (обновлено: 13:43 08.11.2025)
Зара назвала Юрия Николаева членом семьи для всех зрителей
россия, москва, юрий николаев
Россия, Москва, Юрий Николаев
Зара назвала Юрия Николаева членом семьи для всех зрителей

Зара: все знали Юрия Николаева как доброго и интеллигентного человека

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПевица Зара на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве
Певица Зара на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Певица Зара на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заслуженная артистка России Зара, говоря о телеведущем Юрии Николаеве, отметила, что он был добрым, интеллигентным и внимательным человеком, подчеркнув, что зрители воспринимали его, как члена своей семьи.
Четвертого ноября народный артист РФ, артист балета Николай Цискаридзе сообщил, что Николаев умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологией. Похоронят Николаева в субботу на Троекуровском кладбище в Москве.
"Он был, можно сказать, членом семьи для определенного зрителя, всех. Все его знали как доброго, интеллигентного человека, принципиального, внимательного. Но уж что говорить - красивого, стильного. И, конечно, это большая утрата", - сказала Зара журналистам перед церемонией прощания.
Она отметила, что Николаев всегда был внимателен к своей семье, друзьям, к юным артистам.
"Я очень переживаю за его супругу Элеонору. Счастье, что мы смогли несколько недель назад его обнять и еще раз признаться ему в любви", - добавила Зара.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Родители легендарного телеведущего — ветераны Великой отечественной войны. В 1965 году он окончил школу №4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998-м он получил звание народного артиста России.
 
