Зара назвала Юрия Николаева членом семьи для всех зрителей
Зара назвала Юрия Николаева членом семьи для всех зрителей
Зара: все знали Юрия Николаева как доброго и интеллигентного человека
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заслуженная артистка России Зара, говоря о телеведущем Юрии Николаеве, отметила, что он был добрым, интеллигентным и внимательным человеком, подчеркнув, что зрители воспринимали его, как члена своей семьи.
Четвертого ноября народный артист РФ
, артист балета Николай Цискаридзе
сообщил, что Николаев
умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак
в своем Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологией. Похоронят Николаева в субботу на Троекуровском кладбище в Москве
.
"Он был, можно сказать, членом семьи для определенного зрителя, всех. Все его знали как доброго, интеллигентного человека, принципиального, внимательного. Но уж что говорить - красивого, стильного. И, конечно, это большая утрата", - сказала Зара
журналистам перед церемонией прощания.
Она отметила, что Николаев всегда был внимателен к своей семье, друзьям, к юным артистам.
"Я очень переживаю за его супругу Элеонору. Счастье, что мы смогли несколько недель назад его обнять и еще раз признаться ему в любви", - добавила Зара.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе
. Родители легендарного телеведущего — ветераны Великой отечественной войны. В 1965 году он окончил школу №4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС
. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998-м он получил звание народного артиста России.