Зара назвала Юрия Николаева членом семьи для всех зрителей

Певица Зара на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заслуженная артистка России Зара, говоря о телеведущем Юрии Николаеве, отметила, что он был добрым, интеллигентным и внимательным человеком, подчеркнув, что зрители воспринимали его, как члена своей семьи.

"Он был, можно сказать, членом семьи для определенного зрителя, всех. Все его знали как доброго, интеллигентного человека, принципиального, внимательного. Но уж что говорить - красивого, стильного. И, конечно, это большая утрата", - сказала Зара журналистам перед церемонией прощания.

Она отметила, что Николаев всегда был внимателен к своей семье, друзьям, к юным артистам.

"Я очень переживаю за его супругу Элеонору. Счастье, что мы смогли несколько недель назад его обнять и еще раз признаться ему в любви", - добавила Зара.

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе . Родители легендарного телеведущего — ветераны Великой отечественной войны. В 1965 году он окончил школу №4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС . Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".