Эрнст оценил вклад Николаева в историю российского телевидения

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, говоря о телеведущем Юрии Николаеве, отметил, что программы, которые он вел, навсегда останутся частью истории российского телевидения.

Он отметил, что, несмотря на свою популярность, Николаев был очень скромным человеком, и выразил глубокие соболезнования его семье.