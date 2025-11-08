Эрнст оценил вклад Николаева в историю российского телевидения

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, говоря о телеведущем Юрии Николаеве, отметил, что программы, которые он вел, навсегда останутся частью истории российского телевидения.
Четвертого ноября народный артист РФ, артист балета Николай Цискаридзе сообщил, что Николаев умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологией. Церемония прощания с Николаевым прошла в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве.
"Юрочка - так страна на протяжении полувека называла его. Мало кто удостаивается такой чести. Но Юрин талант и обаяние позволили ему стать именно таким человеком. Он ассоциировался с утром, с улыбкой, с праздником. И люди, видя его, всегда улыбались. Вот "Утренняя почта", "Утренняя звезда" и "Достояние республики" навсегда останутся частью истории российского телевидения, частью российской культуры", - сказал Эрнст в ходе церемонии прощания.
Он отметил, что, несмотря на свою популярность, Николаев был очень скромным человеком, и выразил глубокие соболезнования его семье.
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. С 2007 года был членом Академии российского телевидения. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году он получил звание народного артиста России.
