Эрнст оценил вклад Николаева в историю российского телевидения
Культура
 
14:49 08.11.2025 (обновлено: 16:45 08.11.2025)
Эрнст оценил вклад Николаева в историю российского телевидения
россия, москва, кишинев, юрий николаев, константин эрнст, николай цискаридзе, гитис, академия российского телевидения, новости культуры
Культура, Россия, Москва, Кишинев, Юрий Николаев, Константин Эрнст, Николай Цискаридзе, ГИТИС, Академия российского телевидения, Новости культуры
Эрнст оценил вклад Николаева в историю российского телевидения

Эрнст: программы Николаева останутся частью истории российского телевидения

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, говоря о телеведущем Юрии Николаеве, отметил, что программы, которые он вел, навсегда останутся частью истории российского телевидения.
Четвертого ноября народный артист РФ, артист балета Николай Цискаридзе сообщил, что Николаев умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологией. Церемония прощания с Николаевым прошла в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве.
"Юрочка - так страна на протяжении полувека называла его. Мало кто удостаивается такой чести. Но Юрин талант и обаяние позволили ему стать именно таким человеком. Он ассоциировался с утром, с улыбкой, с праздником. И люди, видя его, всегда улыбались. Вот "Утренняя почта", "Утренняя звезда" и "Достояние республики" навсегда останутся частью истории российского телевидения, частью российской культуры", - сказал Эрнст в ходе церемонии прощания.
Он отметил, что, несмотря на свою популярность, Николаев был очень скромным человеком, и выразил глубокие соболезнования его семье.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. С 2007 года был членом Академии российского телевидения. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году он получил звание народного артиста России.
Культура Россия Москва Кишинев Юрий Николаев Константин Эрнст Николай Цискаридзе ГИТИС Академия российского телевидения Новости культуры
 
 
