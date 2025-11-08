Рейтинг@Mail.ru
В Москве завершилось прощание с Юрием Николаевым - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:37 08.11.2025 (обновлено: 15:03 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/nikolaev-2053658926.html
В Москве завершилось прощание с Юрием Николаевым
В Москве завершилось прощание с Юрием Николаевым - РИА Новости, 08.11.2025
В Москве завершилось прощание с Юрием Николаевым
Прощание с народным артистом России, телеведущим Юрием Николаевым завершилось в Москве в Большом зале Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T14:37:00+03:00
2025-11-08T15:03:00+03:00
культура
россия
кишинев
юрий николаев
николай цискаридзе
гитис
академия российского телевидения
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053654557_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_144730f89133531f89afacfb504bb006.jpg
https://ria.ru/20251108/nikolaev-2053645637.html
https://ria.ru/20251105/nikolaev-2053080693.html
россия
кишинев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053654557_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4ce80c6ecee86626192dd76404e541d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кишинев, юрий николаев, николай цискаридзе, гитис, академия российского телевидения, москва, новости культуры
Культура, Россия, Кишинев, Юрий Николаев, Николай Цискаридзе, ГИТИС, Академия российского телевидения, Москва, Новости культуры
В Москве завершилось прощание с Юрием Николаевым

В Большом зале Троекуровского кладбища завершилось прощание с Юрием Николаевым

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПортрет телеведущего Юрия Николаева на церемонии прощания с ним в похоронном доме "Троекурово" в Москве
Портрет телеведущего Юрия Николаева на церемонии прощания с ним в похоронном доме Троекурово в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Портрет телеведущего Юрия Николаева на церемонии прощания с ним в похоронном доме "Троекурово" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Прощание с народным артистом России, телеведущим Юрием Николаевым завершилось в Москве в Большом зале Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости.
Четвертого ноября народный артист РФ, артист балета Николай Цискаридзе сообщил, что Николаев умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологическим заболеванием.
Президент РФ Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с телеведущим Юрием Николаевым - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Путин прислал венок на церемонию прощания с Юрием Николаевым
Вчера, 13:30
Проститься с Николаевым пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники. Среди них гендиректор Первого канала Константин Эрнст, певица Пелагея, телеведущая Елена Малахова, диктор Центрального телевидения Алла Данько, телеведущий Валдис Пельш, певец и композитор Александр Маршал, заслуженная артистка России Зара, певец и композитор Александр Буйнов, певец и композитор Игорь Николаев, многие другие.
Венки прислали президент России Владимир Путин, коллектив Первого канала, Государственный Кремлевский дворец, Академия российского телевидения, группа "Любэ", народный артист России Николай Расторгуев, народный артист России Игорь Матвиенко, Александр Митрошенков и Академия Малахова, друзья и близкие Николаева.
На церемонию прощания пришли сотни людей: коллеги, друзья, поклонники. В конце церемонии в зале звучали длительные аплодисменты.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Родители легендарного телеведущего — ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность "актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. С 2007 года был членом Академии российского телевидения. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году Юрий Николаев получил звание народного артиста России.
Юрий Николаев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Память телеведущего Юрия Николаева почтили в "Галерее звезд"
5 ноября, 23:50
 
КультураРоссияКишиневЮрий НиколаевНиколай ЦискаридзеГИТИСАкадемия российского телевиденияМоскваНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала