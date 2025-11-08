https://ria.ru/20251108/nikolaev-2053658926.html
В Москве завершилось прощание с Юрием Николаевым
Прощание с народным артистом России, телеведущим Юрием Николаевым завершилось в Москве в Большом зале Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.11.2025
россия
кишинев
москва
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Прощание с народным артистом России, телеведущим Юрием Николаевым завершилось в Москве в Большом зале Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости.
Четвертого ноября народный артист РФ
, артист балета Николай Цискаридзе
сообщил, что Николаев
умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак
в своем Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологическим заболеванием.
Проститься с Николаевым пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники. Среди них гендиректор Первого канала Константин Эрнст
, певица Пелагея
, телеведущая Елена Малахова, диктор Центрального телевидения Алла Данько, телеведущий Валдис Пельш
, певец и композитор Александр Маршал
, заслуженная артистка России Зара
, певец и композитор Александр Буйнов
, певец и композитор Игорь Николаев
, многие другие.
Венки прислали президент России Владимир Путин
, коллектив Первого канала, Государственный Кремлевский дворец, Академия российского телевидения
, группа "Любэ", народный артист России Николай Расторгуев
, народный артист России Игорь Матвиенко
, Александр Митрошенков и Академия Малахова, друзья и близкие Николаева.
На церемонию прощания пришли сотни людей: коллеги, друзья, поклонники. В конце церемонии в зале звучали длительные аплодисменты.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе
. Родители легендарного телеведущего — ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС
. Спустя пять лет Николаев получил специальность "актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. С 2007 года был членом Академии российского телевидения. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году Юрий Николаев получил звание народного артиста России.