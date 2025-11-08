Небензя прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях

ООН, 8 ноя – РИА Новости. Россия должна быть готова, если США возобновят ядерные испытания, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"Президент (США Дональд - ред.) Трамп в ответ на испытания нами новых крылатых ракет и подводного оружия с ядерными установками заявил о том, что Соединенные Штаты думают о возобновлении ядерных испытаний. Это достаточно серьезное заявление. Во что оно выльется, пока неизвестно", – сказал Небензя агентству.
Вчера, 08:09
Он напомнил о заседании Совета Безопасности РФ, где российский лидер Владимир Путин акцентировал, что к таким заявлениям надо относиться серьезно.
"Если это произойдет, мы должны быть готовы к такому развитию событий", – добавил Небензя.
Ранее Трамп сообщил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.