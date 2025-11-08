Небензя прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях

ООН, 8 ноя – РИА Новости. Россия должна быть готова, если США возобновят ядерные испытания, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ в ООН Василий Небензя.

"Президент ( США Дональд - ред.) Трамп в ответ на испытания нами новых крылатых ракет и подводного оружия с ядерными установками заявил о том, что Соединенные Штаты думают о возобновлении ядерных испытаний. Это достаточно серьезное заявление. Во что оно выльется, пока неизвестно", – сказал Небензя агентству.

Он напомнил о заседании Совета Безопасности РФ , где российский лидер Владимир Путин акцентировал, что к таким заявлениям надо относиться серьезно.

"Если это произойдет, мы должны быть готовы к такому развитию событий", – добавил Небензя.

Ранее Трамп сообщил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.