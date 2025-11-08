Рейтинг@Mail.ru
Небензя прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/nebenzya-2053602744.html
Небензя прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях
Небензя прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях - РИА Новости, 08.11.2025
Небензя прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях
Россия должна быть готова, если США возобновят ядерные испытания, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T08:22:00+03:00
2025-11-08T08:22:00+03:00
в мире
россия
сша
василий небензя
владимир путин
андрей белоусов
оон
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053140956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f16077b2bfb53fe0af8aa6dbeeed034c.jpg
https://ria.ru/20251108/bajden-2053601480.html
https://ria.ru/20251108/ssha-2053590639.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053140956_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_58712d12fda76207eb70428fd30ccc08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, василий небензя, владимир путин, андрей белоусов, оон, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник", дональд трамп
В мире, Россия, США, Василий Небензя, Владимир Путин, Андрей Белоусов, ООН, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник", Дональд Трамп
Небензя прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях

Небензя назвал заявление Трампа о ядерных испытаниях серьезным

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 8 ноя – РИА Новости. Россия должна быть готова, если США возобновят ядерные испытания, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"Президент (США Дональд - ред.) Трамп в ответ на испытания нами новых крылатых ракет и подводного оружия с ядерными установками заявил о том, что Соединенные Штаты думают о возобновлении ядерных испытаний. Это достаточно серьезное заявление. Во что оно выльется, пока неизвестно", – сказал Небензя агентству.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Байден обратился к Трампу с жесткой критикой
Вчера, 08:09
Он напомнил о заседании Совета Безопасности РФ, где российский лидер Владимир Путин акцентировал, что к таким заявлениям надо относиться серьезно.
"Если это произойдет, мы должны быть готовы к такому развитию событий", – добавил Небензя.
Ранее Трамп сообщил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В США сообщили о важном сигнале, посланном Трампом Зеленскому
Вчера, 03:36
 
В миреРоссияСШАВасилий НебензяВладимир ПутинАндрей БелоусовООНмежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала