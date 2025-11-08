Небензя рассказал об опасности возобновления ядерных испытаний США

«

"Естественно, это вызвало переполох в мире и в Соединенных Штатах, потому что многие понимают опасность этого шага, опасность возобновления ядерных испытаний, которые не проводились с начала 90-х годов. Что это может привести к новому обострению, витку гонки вооружений и вообще к непредсказуемым последствиям. Но мы смотрим за этим, наблюдаем", - сказал он.