09:56 08.11.2025
Небензя рассказал об опасности возобновления ядерных испытаний США
Возобновление США ядерных испытаний может привести к обострению и витку гонки вооружений, РФ наблюдает за действиями США, заявил в интервью РИА Новости постпред РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T09:56:00+03:00
2025-11-08T09:56:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
василий небензя
андрей белоусов
оон
в мире, россия, сша, владимир путин, василий небензя, андрей белоусов, оон
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Василий Небензя, Андрей Белоусов, ООН
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 8 ноя – РИА Новости. Возобновление США ядерных испытаний может привести к обострению и витку гонки вооружений, РФ наблюдает за действиями США, заявил в интервью РИА Новости постпред России в ООН Василий Небензя.
"Естественно, это вызвало переполох в мире и в Соединенных Штатах, потому что многие понимают опасность этого шага, опасность возобновления ядерных испытаний, которые не проводились с начала 90-х годов. Что это может привести к новому обострению, витку гонки вооружений и вообще к непредсказуемым последствиям. Но мы смотрим за этим, наблюдаем", - сказал он.
"Президент Путин расставил все точки над "и", - добавил Небензя.
Ранее Трамп сообщил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Путин о ситуации, связанной с заявлением Трампа о ядерных испытаниях США - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
5 ноября, 17:15
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
