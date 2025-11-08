Небензя рассказал об опасности возобновления ядерных испытаний США

ООН, 8 ноя – РИА Новости. Возобновление США ядерных испытаний может привести к обострению и витку гонки вооружений, РФ наблюдает за действиями США, заявил в интервью РИА Новости постпред России в ООН Василий Небензя.
"Естественно, это вызвало переполох в мире и в Соединенных Штатах, потому что многие понимают опасность этого шага, опасность возобновления ядерных испытаний, которые не проводились с начала 90-х годов. Что это может привести к новому обострению, витку гонки вооружений и вообще к непредсказуемым последствиям. Но мы смотрим за этим, наблюдаем", - сказал он.
Ранее Трамп сообщил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.