Пособница Эпштейна рада комфортным условиям в новой тюрьме, сообщает NBC

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Осужденная за пособничество обвиненному в секс-торговле финансисту Джеффри Эпштейну Гислейн Максвелл оказалась довольна комфортными условиями в своей новой тюрьме в Техасе, где ей уделяется больше заботы, чем другим заключенным, сообщает телеканал NBC со ссылкой на просмотренные письма.
В августе издание Daily Mail со ссылкой на полученную информацию впервые сообщило, что Максвелл перевели в другое исправительное учреждение из опасений за ее жизнь на фоне угроз убийством от других заключенных, посчитавших ее "стукачкой" за сотрудничество со следствием. По словам источника издания, тюрьма в Техасе, куда ее перевели, - исключительно женское заведение, в котором содержится иная категория заключенных, по сравнению с тюрьмой во Флориде.
"В письмах Максвелл описывает облегчение, которое она испытала, находясь в более спокойном учреждении, где не было случаев насилия, где персонал был вежливым, а питание лучше", - говорится в сообщении телеканала.
NBC цитирует Максвелл, которая написала своему родственнику, что ощущает себя как "Алиса, попавшая в Зазеркалье", а главное - чувствует себя гораздо счастливее и в безопасности.
Кроме того, отмечается, что другие заключенные в своих письмах жалуются, что Максвелл получает больше заботы и внимания, чем обычный заключённый. Так, один из заключенных заявил, что ей отдельно приносят еду, в то время как другие заключенные едят пищу, приготовленную такими же заключенными.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
