Рейтинг@Mail.ru
Пособница Эпштейна рада комфортным условиям в новой тюрьме, сообщает NBC - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 08.11.2025 (обновлено: 21:16 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/nbc-2053710521.html
Пособница Эпштейна рада комфортным условиям в новой тюрьме, сообщает NBC
Пособница Эпштейна рада комфортным условиям в новой тюрьме, сообщает NBC - РИА Новости, 08.11.2025
Пособница Эпштейна рада комфортным условиям в новой тюрьме, сообщает NBC
Осужденная за пособничество обвиненному в секс-торговле финансисту Джеффри Эпштейну Гислейн Максвелл оказалась довольна комфортными условиями в своей новой... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T20:20:00+03:00
2025-11-08T21:16:00+03:00
в мире
сша
техас
флорида
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033065278_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_609abb2bc1e3f17488706be17afbb2d5.jpg
https://ria.ru/20251106/epshtejn-2053105296.html
https://ria.ru/20251106/velikobritaniya-2053283459.html
сша
техас
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033065278_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dddcf76b9fa73e967ef1f1a96d51b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, техас, флорида, фбр
В мире, США, Техас, Флорида, ФБР
Пособница Эпштейна рада комфортным условиям в новой тюрьме, сообщает NBC

NBC: пособница Эпштейна Максвелл чувствует себя в безопасности в новой тюрьме

© AP Photo / John MinchilloДжеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл
Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / John Minchillo
Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Осужденная за пособничество обвиненному в секс-торговле финансисту Джеффри Эпштейну Гислейн Максвелл оказалась довольна комфортными условиями в своей новой тюрьме в Техасе, где ей уделяется больше заботы, чем другим заключенным, сообщает телеканал NBC со ссылкой на просмотренные письма.
В августе издание Daily Mail со ссылкой на полученную информацию впервые сообщило, что Максвелл перевели в другое исправительное учреждение из опасений за ее жизнь на фоне угроз убийством от других заключенных, посчитавших ее "стукачкой" за сотрудничество со следствием. По словам источника издания, тюрьма в Техасе, куда ее перевели, - исключительно женское заведение, в котором содержится иная категория заключенных, по сравнению с тюрьмой во Флориде.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Сокамерник Эпштейна рассказал о его сделке с прокурорами
6 ноября, 05:38
"В письмах Максвелл описывает облегчение, которое она испытала, находясь в более спокойном учреждении, где не было случаев насилия, где персонал был вежливым, а питание лучше", - говорится в сообщении телеканала.
NBC цитирует Максвелл, которая написала своему родственнику, что ощущает себя как "Алиса, попавшая в Зазеркалье", а главное - чувствует себя гораздо счастливее и в безопасности.
Кроме того, отмечается, что другие заключенные в своих письмах жалуются, что Максвелл получает больше заботы и внимания, чем обычный заключённый. Так, один из заключенных заявил, что ей отдельно приносят еду, в то время как другие заключенные едят пищу, приготовленную такими же заключенными.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
Принц Эндрю - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Брата короля Великобритании Эндрю лишили титула принца
6 ноября, 19:53
 
В миреСШАТехасФлоридаФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала