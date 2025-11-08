Пособница Эпштейна рада комфортным условиям в новой тюрьме, сообщает NBC

"В письмах Максвелл описывает облегчение, которое она испытала, находясь в более спокойном учреждении, где не было случаев насилия, где персонал был вежливым, а питание лучше", - говорится в сообщении телеканала.

Кроме того, отмечается, что другие заключенные в своих письмах жалуются, что Максвелл получает больше заботы и внимания, чем обычный заключённый. Так, один из заключенных заявил, что ей отдельно приносят еду, в то время как другие заключенные едят пищу, приготовленную такими же заключенными.