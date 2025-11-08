Рейтинг@Mail.ru
Генерал НАТО неожиданно высказался о поражении России - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:39 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/nato-2053585458.html
Генерал НАТО неожиданно высказался о поражении России
Генерал НАТО неожиданно высказался о поражении России - РИА Новости, 08.11.2025
Генерал НАТО неожиданно высказался о поражении России
НАТО не сможет нанести стратегическое поражение России, об этом заявил отставной генерал альянса Марко Бертолини в интервью порталу L’antidiplomatico. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T01:39:00+03:00
2025-11-08T01:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
москва
европа
россия
марко бертолини
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg
https://ria.ru/20251107/ukraina-2053466326.html
https://ria.ru/20251107/ukraina-2053521170.html
москва
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_681dff0fc395075a815b209147d3493b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, европа, россия, марко бертолини, дональд трамп, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Европа, Россия, Марко Бертолини, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
Генерал НАТО неожиданно высказался о поражении России

Генерал Бертолини: НАТО не сможет нанести стратегическое поражение России

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. НАТО не сможет нанести стратегическое поражение России, об этом заявил отставной генерал альянса Марко Бертолини в интервью порталу L’antidiplomatico.
"Конечно, мы можем наблюдать, что в данном конкретном случае окончание войны означало бы поражение НАТО и всего Запада, учитывая его участие в войне, которая должна была привести к "стратегическому поражению" Москвы. Стратегическое поражение, которое на местах, похоже, теперь нависает над самим НАТО", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Лучше убью": в Раде обрушились на Зеленского из-за ситуации на фронте
Вчера, 15:39
По словам военного эксперта, даже США сейчас понимают, что путь к эскалации приведет к поражению коллективного Запада. Именно поэтому, пояснил он, американский лидер Дональд Трамп в последнее время отказался от однозначно агрессивной антироссийской риторики, в то время как некоторые страны Европы по-прежнему преследуют идею стратегического поражения Москвы.
"Мы не знаем, как и когда закончится война на Украине, даже если неравенство сил на местах не оставляет Лондону, Вашингтону и Брюсселю особых иллюзий; но несомненно то, что конфликт, который мы наблюдаем, этим не закончится", — резюмировал Бертолини.
В начале октября президент Владимир Путин заявил, что Россия "все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной", а со всей НАТО. Москва считает партии западного вооружения на территории Украины, а также средства транспортировки альянса законными военными целями.
Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность западного блока у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Трудные времена". СМИ сообщили о сигнале из ЕС для Украины
Вчера, 18:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваЕвропаРоссияМарко БертолиниДональд ТрампВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала