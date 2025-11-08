Рейтинг@Mail.ru
Россия намерена бороться с политизацией Интерпола, заявил Колокольцев
19:23 08.11.2025
Россия намерена бороться с политизацией Интерпола, заявил Колокольцев
МВД России намерено добиваться полной отмены ограничительных мер со стороны Интерпола в отношении РФ, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. РИА Новости, 08.11.2025
россия, таиланд, владимир колокольцев, интерпол, в мире
Россия, Таиланд, Владимир Колокольцев, Интерпол, В мире
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Колокольцев
Владимир Колокольцев. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. МВД России намерено добиваться полной отмены ограничительных мер со стороны Интерпола в отношении РФ, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
"Что касается Интерпола - здесь мы наблюдаем попытки политизации международного полицейского сотрудничества. Приветствуем частичное снятие ограничительных мер с РФ по недавнему решению исполкома Интерпола. Что нас настораживает, что мы наблюдаем, - это попытки, мы видим их неоднократно - политизировать этот процесс. Добиваемся того, что сохранять базовые принципы международного полицейского сообщества: это сохранение нейтралитета и недопущение попыток политизации нашего сотрудничества", - сказал Колокольцев в эфире телеканала "Россия 24", подводя итоги 43-й конференции АСЕАНАПОЛ, прошедшей в Таиланде.
"Будем добиваться полной отмены каких-либо ограничительных мер, тем более это будет во благо всему полицейскому сообществу", - добавил он.
Авианосец США в Японском море - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Россия обеспокоена ростом дестабилизации в Азии, заявил Колокольцев
Россия Таиланд Владимир Колокольцев Интерпол В мире
 
 
Заголовок открываемого материала