Жителя Вологодской области арестовали за громкую музыку в больнице
2025-11-08T08:50:00+03:00
происшествия
вологодская область
александр малинин (певец)
вологодская область
происшествия, вологодская область, александр малинин (певец)
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Суд в Вологодской области арестовал на 5 суток мужчину за мелкое хулиганство – он в больнице громко слушал песни группы "Рондо", размахивая электрошокером, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что мужчина, находясь в коридоре больницы, куда пришел ради прививки от гриппа, громко включал музыку на колонке, угрожал людям фонариком-шокером, выражался нецензурной бранью, на замечания не реагировал.
На него составили протокол по статье КоАП о мелком хулиганстве, в суде гражданин вину признал, пояснил, что включал музыкальный приемник и слушал песни группы "Рондо" и артиста Александра Малинина
, демонстрировал работу шокера и, возможно, действительно выражался нецензурно.
Суд в Вологодской области
арестовал мужчину на 5 суток, отдельно отметив, что он не в первый раз привлекается к административной ответственности, отмечается в материалах.