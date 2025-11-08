Рейтинг@Mail.ru
Жителя Вологодской области арестовали за громкую музыку в больнице - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/muzhchina-2053604965.html
Жителя Вологодской области арестовали за громкую музыку в больнице
Жителя Вологодской области арестовали за громкую музыку в больнице - РИА Новости, 08.11.2025
Жителя Вологодской области арестовали за громкую музыку в больнице
Суд в Вологодской области арестовал на 5 суток мужчину за мелкое хулиганство – он в больнице громко слушал песни группы "Рондо", размахивая электрошокером,... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T08:50:00+03:00
2025-11-08T08:50:00+03:00
происшествия
вологодская область
александр малинин (певец)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
https://ria.ru/20250403/bezrukov-2009109705.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вологодская область, александр малинин (певец)
Происшествия, Вологодская область, Александр Малинин (певец)
Жителя Вологодской области арестовали за громкую музыку в больнице

Жителя Вологодской области арестовали за прослушивание песен "Рондо" в больнице

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери
Наручники на двери - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Суд в Вологодской области арестовал на 5 суток мужчину за мелкое хулиганство – он в больнице громко слушал песни группы "Рондо", размахивая электрошокером, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что мужчина, находясь в коридоре больницы, куда пришел ради прививки от гриппа, громко включал музыку на колонке, угрожал людям фонариком-шокером, выражался нецензурной бранью, на замечания не реагировал.
На него составили протокол по статье КоАП о мелком хулиганстве, в суде гражданин вину признал, пояснил, что включал музыкальный приемник и слушал песни группы "Рондо" и артиста Александра Малинина, демонстрировал работу шокера и, возможно, действительно выражался нецензурно.
Суд в Вологодской области арестовал мужчину на 5 суток, отдельно отметив, что он не в первый раз привлекается к административной ответственности, отмечается в материалах.
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Безрукову грозит штраф до пяти тысяч рублей за незаконную ловлю щуки
3 апреля, 14:18
 
ПроисшествияВологодская областьАлександр Малинин (певец)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала