Жителя Вологодской области арестовали за громкую музыку в больнице

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Суд в Вологодской области арестовал на 5 суток мужчину за мелкое хулиганство – он в больнице громко слушал песни группы "Рондо", размахивая электрошокером, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что мужчина, находясь в коридоре больницы, куда пришел ради прививки от гриппа, громко включал музыку на колонке, угрожал людям фонариком-шокером, выражался нецензурной бранью, на замечания не реагировал.