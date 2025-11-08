Рейтинг@Mail.ru
На судне "Чечера" в Москве произошло задымление
19:11 08.11.2025 (обновлено: 22:58 08.11.2025)
На судне "Чечера" в Москве произошло задымление
Задымление произошло на судне "Чечера" на причале "Новоспасский" в Москве, по предварительным данным, причиной является короткое замыкание, сообщили РИА Новости РИА Новости, 08.11.2025
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), завод имени лихачева (зил)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Завод имени Лихачева (ЗИЛ)
© Агентство "Москва"/TelegramЗадымление на судне "Чечера" на причале "Новоспасский" в Москве
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Задымление произошло на судне "Чечера" на причале "Новоспасский" в Москве, по предварительным данным, причиной является короткое замыкание, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
"Сегодня около 16.55 на причале "Новоспасский" произошел инцидент на судне "Чечера". Во время отстоя судна между рейсами помощник капитана заметил задымление в районе носовой части. По предварительной информации, причина - короткое замыкание. Повреждений пассажирского салона нет", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что благодаря действиям экипажа и работников причала, действовавших строго по инструкции, в результате происшествия никто не пострадал.
"Судно было без пассажиров. Пассажирам на причале ничего не угрожало", - уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что на месте происшествия работали сотрудники МЧС. В акватории дежурили спасательные катеры и буксир.
"Сейчас электросудно готовят к буксировке к месту дальнейшего обследования", - рассказали в пресс-службе.
В пресс службе подчеркнули, что движение судов по третьему маршруту регулярного речного электротранспорта осуществляется на участке "Дербеневской набережная" - "ЗИЛ".
"Причины устанавливают сотрудники ГКУ "Организатор перевозок" и перевозчика - ОАО "Водоходъ. Пассажирский порт", - добавили в пресс-службе.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Во Владивостоке возбудили дело после пожара на судне
10 июня, 06:56
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Завод имени Лихачева (ЗИЛ)
 
 
