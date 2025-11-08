Задымление на судне "Чечера" на причале "Новоспасский" в Москве

Задымление на судне "Чечера" на причале "Новоспасский" в Москве

На судне "Чечера" в Москве произошло задымление

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Задымление произошло на судне "Чечера" на причале "Новоспасский" в Москве, по предварительным данным, причиной является короткое замыкание, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"Сегодня около 16.55 на причале "Новоспасский" произошел инцидент на судне "Чечера". Во время отстоя судна между рейсами помощник капитана заметил задымление в районе носовой части. По предварительной информации, причина - короткое замыкание. Повреждений пассажирского салона нет", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что благодаря действиям экипажа и работников причала, действовавших строго по инструкции, в результате происшествия никто не пострадал.

"Судно было без пассажиров. Пассажирам на причале ничего не угрожало", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что на месте происшествия работали сотрудники МЧС . В акватории дежурили спасательные катеры и буксир.

"Сейчас электросудно готовят к буксировке к месту дальнейшего обследования", - рассказали в пресс-службе.

В пресс службе подчеркнули, что движение судов по третьему маршруту регулярного речного электротранспорта осуществляется на участке "Дербеневской набережная" - " ЗИЛ ".