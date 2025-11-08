https://ria.ru/20251108/moskva-2053668332.html
Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала ноября
Суббота в Москве стала самым тёплым днём с начала ноября, воздух прогрелся до +10,6, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Суббота в Москве стала самым тёплым днём с начала ноября, воздух прогрелся до +10,6, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Суббота в Москве
стала самым тёплым днём с начала ноября. Сегодня, уже к 11 часам, столбики термометров на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, преодолели отметку в плюс 10 градусов, и с тех пор температура воздуха превышает её, меняясь в диапазоне плюс 10,3 - плюс 10,6 градусов", - написал Леус
в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что такая температура на семь-восемь градусов выше дневной климатической норме и соответствует последним дням первой декады октября.
"Пока температура продолжает повышаться и точное значение максимум сегодняшней субботы станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимального термометра", - уточнил Леус.
Он добавил, что завтра в Москве станет прохладнее, днем температура ожидается в пределах плюс шесть - плюс восемь градусов, однако и это выше средних многолетних показателей, такая температура характерна для последних дней октября.