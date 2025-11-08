Женщина гуляет с собакой у Коньковских прудов в Москве

Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала ноября

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Суббота в Москве стала самым тёплым днём с начала ноября, воздух прогрелся до +10,6, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Суббота в Москве стала самым тёплым днём с начала ноября. Сегодня, уже к 11 часам, столбики термометров на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, преодолели отметку в плюс 10 градусов, и с тех пор температура воздуха превышает её, меняясь в диапазоне плюс 10,3 - плюс 10,6 градусов", - написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что такая температура на семь-восемь градусов выше дневной климатической норме и соответствует последним дням первой декады октября.

"Пока температура продолжает повышаться и точное значение максимум сегодняшней субботы станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимального термометра", - уточнил Леус.