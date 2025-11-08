Рейтинг@Mail.ru
Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала ноября - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 08.11.2025 (обновлено: 16:16 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/moskva-2053668332.html
Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала ноября
Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала ноября - РИА Новости, 08.11.2025
Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала ноября
Суббота в Москве стала самым тёплым днём с начала ноября, воздух прогрелся до +10,6, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T15:36:00+03:00
2025-11-08T16:16:00+03:00
общество
москва
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053607236_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_424a86fca74535be56fc2ceee65d6a8b.jpg
https://ria.ru/20251102/moskva-2052481256.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053607236_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_72ca1bbff41b2ba7d70357b936659131.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала ноября

Температура воздуха в Москве в субботу составила 10,6 градуса тепла

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЖенщина гуляет с собакой у Коньковских прудов в Москве
Женщина гуляет с собакой у Коньковских прудов в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Женщина гуляет с собакой у Коньковских прудов в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Суббота в Москве стала самым тёплым днём с начала ноября, воздух прогрелся до +10,6, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Суббота в Москве стала самым тёплым днём с начала ноября. Сегодня, уже к 11 часам, столбики термометров на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, преодолели отметку в плюс 10 градусов, и с тех пор температура воздуха превышает её, меняясь в диапазоне плюс 10,3 - плюс 10,6 градусов", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что такая температура на семь-восемь градусов выше дневной климатической норме и соответствует последним дням первой декады октября.
"Пока температура продолжает повышаться и точное значение максимум сегодняшней субботы станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимального термометра", - уточнил Леус.
Он добавил, что завтра в Москве станет прохладнее, днем температура ожидается в пределах плюс шесть - плюс восемь градусов, однако и это выше средних многолетних показателей, такая температура характерна для последних дней октября.
Прохожий на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеозима
2 ноября, 10:12
 
ОбществоМоскваМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала