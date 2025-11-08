Прокуратура Москвы разработала механизмы помощи участникам СВО

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Прокуратура Москвы разработала механизмы межведомственного взаимодействия и обмена информацией для оказания оперативной помощи участникам СВО и их родным, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.

"На заседании под председательством прокурора Москвы Максима Жука выработаны механизмы межведомственного взаимодействия и обмена информацией для оказания оперативной помощи по любым вопросам участникам СВО и их родным", - говорится в сообщении.

В частности, как рассказали в прокуратуре, ветеран боевых действий, инвалид I группы обратился в ведомство на личном приеме, сообщив, что частный дом не адаптирован для проживания инвалида-колясочника.

По инициативе прокуратуры был произведен осмотр жилого помещения, определен перечень необходимых работ, в том числе расширение дверных проемов, установка пандусов. Ремонт шел пока участник СВО находился в госпитале на реабилитации. К его возвращению жилой дом был адаптирован с учетом пожеланий ветерана и его супруги.