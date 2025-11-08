https://ria.ru/20251108/moskva-2053660171.html
Прокуратура Москвы разработала механизмы помощи участникам СВО
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Прокуратура Москвы разработала механизмы межведомственного взаимодействия и обмена информацией для оказания оперативной помощи участникам СВО и их родным, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"На заседании под председательством прокурора Москвы
Максима Жука выработаны механизмы межведомственного взаимодействия и обмена информацией для оказания оперативной помощи по любым вопросам участникам СВО и их родным", - говорится в сообщении.
В частности, как рассказали в прокуратуре, ветеран боевых действий, инвалид I группы обратился в ведомство на личном приеме, сообщив, что частный дом не адаптирован для проживания инвалида-колясочника.
По инициативе прокуратуры был произведен осмотр жилого помещения, определен перечень необходимых работ, в том числе расширение дверных проемов, установка пандусов. Ремонт шел пока участник СВО находился в госпитале на реабилитации. К его возвращению жилой дом был адаптирован с учетом пожеланий ветерана и его супруги.
Во взаимодействии с уполномоченными органами и фондом "Защитники Отечества" участник СВО был обеспечен средствами реабилитации, отмечается в релизе.