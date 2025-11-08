В Приднестровье обвинили Молдавию в искажении истории

ТИРАСПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. В Молдавии двигаются по пути отрыва от России и всего, что с ней связано, а также искажения истории, считает экс-замглавы министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), старший преподаватель Приднестровского госуниверситета Сергей Симоненко.

"Многие государства, даже Молдова прежде всего, они взяли другой путь, то есть на отрыв от России , от российской культуры, российского общего прошлого, исторического, которое имелось… Понятно, если мы говорим о реальной истории, здесь им, как говорится, нечего было предложить, поэтому, естественно, они пошли по искажению. Они начали искажать свою древнюю историю", - сказал Симоненко в эфире телеканала "Первый Приднестровский".

Эксперт обратил внимание на то, что настоящая история Молдавии очень богатая. По его словам, вместо того, чтобы изучать собственную историю, в Кишиневе "придумывают мифических предков".

"Таким камнем преткновения для них стала вот эта русская история после 1812 года, когда Бессарабия вошла в состав Российской империи . Когда край стал процветающим, один из богатейших в Российской империи, они это называют оккупацией. То есть полностью искажается вообще само понимание. Когда в 1918 году Румыния аннексировала территорию Бессарабии, они называют это чуть ли не периодом рассвета и возвращения в лоно матери Румынии", - отметил Симоненко.

Эксперт напомнил, что в истории Приднестровья, России и ряда европейских государств говорится, что за период румынской оккупации с 1918 по 1940 годы Бессарабия из богатейшего края превратилась в один из самых нищих регионов.

"Но самое главное, они, по сути дела, в рамках образовательных своих программ, в рамках языковой политики, они, во-первых, пытаются вымарать, выкинуть из истории молдавский народ с его молдавским языком. Они пытаются уничтожить этот народ, говоря о едином румынском пространстве, о каком-то едином румынском прошлом", - добавил Симоненко.

Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.