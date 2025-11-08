В Приднестровье обвинили Молдавию в искажении истории

ТИРАСПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. В Молдавии двигаются по пути отрыва от России и всего, что с ней связано, а также искажения истории, считает экс-замглавы министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), старший преподаватель Приднестровского госуниверситета Сергей Симоненко.
"Многие государства, даже Молдова прежде всего, они взяли другой путь, то есть на отрыв от России, от российской культуры, российского общего прошлого, исторического, которое имелось… Понятно, если мы говорим о реальной истории, здесь им, как говорится, нечего было предложить, поэтому, естественно, они пошли по искажению. Они начали искажать свою древнюю историю", - сказал Симоненко в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Эксперт обратил внимание на то, что настоящая история Молдавии очень богатая. По его словам, вместо того, чтобы изучать собственную историю, в Кишиневе "придумывают мифических предков".
"Таким камнем преткновения для них стала вот эта русская история после 1812 года, когда Бессарабия вошла в состав Российской империи. Когда край стал процветающим, один из богатейших в Российской империи, они это называют оккупацией. То есть полностью искажается вообще само понимание. Когда в 1918 году Румыния аннексировала территорию Бессарабии, они называют это чуть ли не периодом рассвета и возвращения в лоно матери Румынии", - отметил Симоненко.
Эксперт напомнил, что в истории Приднестровья, России и ряда европейских государств говорится, что за период румынской оккупации с 1918 по 1940 годы Бессарабия из богатейшего края превратилась в один из самых нищих регионов.
"Но самое главное, они, по сути дела, в рамках образовательных своих программ, в рамках языковой политики, они, во-первых, пытаются вымарать, выкинуть из истории молдавский народ с его молдавским языком. Они пытаются уничтожить этот народ, говоря о едином румынском пространстве, о каком-то едином румынском прошлом", - добавил Симоненко.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
