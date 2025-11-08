Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье обвинили Молдавию в искажении истории - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/moldaviya-2053655870.html
В Приднестровье обвинили Молдавию в искажении истории
В Приднестровье обвинили Молдавию в искажении истории - РИА Новости, 08.11.2025
В Приднестровье обвинили Молдавию в искажении истории
В Молдавии двигаются по пути отрыва от России и всего, что с ней связано, а также искажения истории, считает экс-замглавы министерства иностранных дел... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T14:23:00+03:00
2025-11-08T14:23:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251106/moldaviya-2053215168.html
https://ria.ru/20251107/sanktsii-2053466472.html
https://ria.ru/20251028/moldavija-2051215915.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду
В Приднестровье обвинили Молдавию в искажении истории

Симоненко: Молдавия идет по пути искажения истории и отрыва от России

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. В Молдавии двигаются по пути отрыва от России и всего, что с ней связано, а также искажения истории, считает экс-замглавы министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), старший преподаватель Приднестровского госуниверситета Сергей Симоненко.
"Многие государства, даже Молдова прежде всего, они взяли другой путь, то есть на отрыв от России, от российской культуры, российского общего прошлого, исторического, которое имелось… Понятно, если мы говорим о реальной истории, здесь им, как говорится, нечего было предложить, поэтому, естественно, они пошли по искажению. Они начали искажать свою древнюю историю", - сказал Симоненко в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Молдавия отказалась от групп дружбы с Россией и Белоруссией
6 ноября, 16:06
Эксперт обратил внимание на то, что настоящая история Молдавии очень богатая. По его словам, вместо того, чтобы изучать собственную историю, в Кишиневе "придумывают мифических предков".
"Таким камнем преткновения для них стала вот эта русская история после 1812 года, когда Бессарабия вошла в состав Российской империи. Когда край стал процветающим, один из богатейших в Российской империи, они это называют оккупацией. То есть полностью искажается вообще само понимание. Когда в 1918 году Румыния аннексировала территорию Бессарабии, они называют это чуть ли не периодом рассвета и возвращения в лоно матери Румынии", - отметил Симоненко.
Эксперт напомнил, что в истории Приднестровья, России и ряда европейских государств говорится, что за период румынской оккупации с 1918 по 1940 годы Бессарабия из богатейшего края превратилась в один из самых нищих регионов.
"Но самое главное, они, по сути дела, в рамках образовательных своих программ, в рамках языковой политики, они, во-первых, пытаются вымарать, выкинуть из истории молдавский народ с его молдавским языком. Они пытаются уничтожить этот народ, говоря о едином румынском пространстве, о каком-то едином румынском прошлом", - добавил Симоненко.
АЗС Лукойл - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Молдавии "Лукойлу" назвали срок для продажи активов, сообщили СМИ
7 ноября, 15:39
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Молдавии обвинили Санду в нарушении конституции
28 октября, 15:01
 
В миреМолдавияРоссияКишиневМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала