Молдавия внесла временного президента Сирии в список террористов - РИА Новости, 08.11.2025
13:31 08.11.2025
Молдавия внесла временного президента Сирии в список террористов
Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии обновила перечень причастных к терроризму, добавив имя временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа
в мире
сирия
молдавия
россия
ахмед аш-шараа
кайя каллас
оон
аль-каида
сирия
молдавия
россия
в мире, сирия, молдавия, россия, ахмед аш-шараа, кайя каллас, оон, аль-каида, евросоюз
В мире, Сирия, Молдавия, Россия, Ахмед аш-Шараа, Кайя Каллас, ООН, Аль-Каида, Евросоюз
СИБ Молдавии внесла временного президента Сирии аш-Шараа в список террористов

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа
© AP Photo / Andres Kudacki
Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии обновила перечень причастных к терроризму, добавив имя временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, приказ директора ведомства Александра Мустяцэ опубликован в "Официальном вестнике" правительства.
"В перечень лиц, групп и организаций, вовлечённых в террористическую деятельность и распространение оружия массового уничтожения, вводится позиция 149 — Ахмед Хусейн аш-Шараа", - говорится в документе.
Реестр СИБ Молдавии содержит сведения о физических и юридических лицах, вовлечённых в террористическую деятельность или содействующих ей, и регулярно обновляется в рамках выполнения резолюций Совета Безопасности ООН.
Ранее в четверг СБ ООН проголосовал за резолюцию, которой снял санкции с аш-Шараа и министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба. Сирийский лидер и глава МВД, согласно решению Совбеза, были исключены из санкционного списка 1267 в отношении ИГ* и "Аль-Каиды"* (запрещенные в России террористические группировки).
В декабре 2024 года глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что Евросоюз готов вновь открыть представительство ЕС в Сирии. Она отмечала, что Европейский Союз готовит новый подход к урегулированию ситуации в Сирии, в том числе и пересмотр санкционной политики при сохранении рычагов давления на Дамаск.
*Запрещенные в России террористические группировки
