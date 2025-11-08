В Молдавии фактически началась экономическая рецессия, заявил эксперт

КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Экономика Молдавии фактически вошла в рецессию, поскольку за последние пять лет рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил лишь 0,4%, заявил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ, комментируя исследование Института развития и социальных инициатив IDIS Viitorul.

Ранее Национальное бюро статистики Молдавии сообщало, что по итогам 2023 года ВВП страны сократился на 1%, а в 2022 году — на 5,9%. Экономика республики испытывает давление из-за инфляции, роста цен на энергоносители и сокращения внутреннего потребления.

"За последние пять лет ВВП Молдовы вырос всего на 0,4%. На 2025 год прогнозируется рост не более чем на 1%, что фактически означает стагнацию. Хуже было только в 1990-е годы", - отметил Ионицэ в публикации в своем блоге.

Эксперт подчеркнул, что рецессия отражает "крайнюю слабость молдавской экономики, которая уже много лет не может преодолеть системные проблемы".

В исследовании IDIS Viitorul указывается, что Молдавия сталкивается с падением производительности труда, сокращением экспорта, высоким уровнем внешней миграции и низким объёмом инвестиций.