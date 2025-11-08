Рейтинг@Mail.ru
Кишинев потребовал отменить закон об образовании, принятый в Гагаузии - РИА Новости, 08.11.2025
15:10 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/moldavija-2053663838.html
Кишинев потребовал отменить закон об образовании, принятый в Гагаузии
Кишинев потребовал отменить закон об образовании, принятый в Гагаузии - РИА Новости, 08.11.2025
Кишинев потребовал отменить закон об образовании, принятый в Гагаузии
Министерство образования и исследований Молдавии требует отмены закона Гагаузской автономии об образовании, который устанавливает обязательное изучение... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T15:10:00+03:00
2025-11-08T15:10:00+03:00
Кишинев потребовал отменить закон об образовании, принятый в Гагаузии

Минобразования Молдавии потребовало отменить закон Гагаузии об образовании

КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Министерство образования и исследований Молдавии требует отмены закона Гагаузской автономии об образовании, который устанавливает обязательное изучение гагаузского языка в школах региона, говорится в сообщении ведомства.
Народное собрание Гагаузии (местный парламент) 3 ноября приняло "Закон об образовании" во втором чтении. Гагаузские СМИ отмечали, что закон был принят большинством голосов депутатов и "разработан с учётом законодательства Молдавии, при этом одна из целей - укрепление позиций родного, гагаузского языка.
«
"Акт автономии существенно противоречит национальному законодательству и выходит за пределы полномочий местных органов. Территориальная автономия не может подменять компетенции центральных органов и вводить собственные стандарты вне общенациональной нормативной базы. Мы проанализируем содержание принятого закона и обратимся в Народное собрание Гагаузии с просьбой о его отмене", - говорится в реакции ведомства, распространённой для прессы.
В министерстве добавили, что акт был принят без предварительных консультаций с центральными органами власти и "не должен затрагивать принцип равного доступа к образованию, а также изучение государственного - румынского - языка".
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Парламент Молдавии в марте 2023 года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
