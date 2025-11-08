Молдавия согласилась продать Румынии Джурджулештский порт

КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Молдавия согласилась на предложение Румынии о приобретении Джурджулештского международного порта, заявил министр транспорта Румынии Чиприан Щербан в интервью телеканалу Digi 24.
В середине апреля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в координации с правительством Молдавии запустил процесс продажи оператора порта Джурджулешты. Правительственный совет по экспертизе инвестиций, имеющих значение для государственной безопасности, 11 июля одобрил заявку румынской Администрации морских портов из Констанцы на предварительное одобрение инвестиций в порт Джурджулешты. Эта заявка предусматривает приобретение 100% уставного капитала Danube Logistics - частной компании, 100% которой принадлежит ЕБРР (генеральному инвестору и оператору Международного порта Джурджулешты).
«
"Мы приняли предложение Кишинева о покупке Джурджулештского порта. Переговоры с молдавской стороной близки к завершению, и в скором времени будут согласованы все технические и юридические аспекты", - сказал Щербан в интервью телеканалу Digi24.
Румынский министр уточнил, что переговоры ведутся в рамках двусторонних соглашений о развитии транспортной и логистической инфраструктуры между Бухарестом и Кишинёвом.
Джурджулешты – порт, расположенный в 134 километрах от Черного моря на берегах рек Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В 2021 году ЕБРР выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляла единственным в стране портом. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Молдавию 1,4 миллиарда евро, став крупнейшим инвестором.