Минобороны рассказало об успехах ВС России в Димитрове
Минобороны рассказало об успехах ВС России в Димитрове - РИА Новости, 08.11.2025
Минобороны рассказало об успехах ВС России в Димитрове
Подразделения ВС РФ продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный в Димитрове ДНР, от боевиков ВСУ освобождены 19 зданий, сообщило... РИА Новости, 08.11.2025
Минобороны рассказало об успехах ВС России в Димитрове
МО: ВС РФ продолжают активное наступление в микрорайоне Восточный в Димитрове