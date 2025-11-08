Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об успехах ВС России в Димитрове - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/mo-2053637499.html
Минобороны рассказало об успехах ВС России в Димитрове
Минобороны рассказало об успехах ВС России в Димитрове - РИА Новости, 08.11.2025
Минобороны рассказало об успехах ВС России в Димитрове
Подразделения ВС РФ продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный в Димитрове ДНР, от боевиков ВСУ освобождены 19 зданий, сообщило... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T12:34:00+03:00
2025-11-08T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
димитров
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100448_0:374:2976:2048_1920x0_80_0_0_4680b7b01b903424518064def5dff7b1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
димитров
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100448_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_9a8a95e092ab67b89017b6a0e11647f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, димитров, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Димитров, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало об успехах ВС России в Димитрове

МО: ВС РФ продолжают активное наступление в микрорайоне Восточный в Димитрове

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Подразделения ВС РФ продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный в Димитрове ДНР, от боевиков ВСУ освобождены 19 зданий, сообщило Минобороны РФ.
"В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный. От украинских боевиков освобождены 19 зданий", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДимитровВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала