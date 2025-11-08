Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о действиях ВС России у Красноармейска и Купянска - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 08.11.2025 (обновлено: 14:07 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/mo-2053635176.html
Минобороны рассказало о действиях ВС России у Красноармейска и Купянска
Минобороны рассказало о действиях ВС России у Красноармейска и Купянска - РИА Новости, 08.11.2025
Минобороны рассказало о действиях ВС России у Красноармейска и Купянска
Российские войска продолжают уничтожение формирований ВСУ, окруженных в районах Купянска и Красноармейска, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T12:24:00+03:00
2025-11-08T14:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
харьковская область
сша
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053633940_834:0:2781:1095_1920x0_80_0_0_3c7ee11eb5f65a0cbdf8ad50bc0df31d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
харьковская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Командир штурмового отряда о зачистке Купянска от бойцов ВСУ
Армия России зачистила очередную улицу в Купянске и продолжает зачистку ещё трёх. Об этом рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным "Лаврик".
2025-11-08T12:24
true
PT0M30S
Командир штурмового отряда: "Купянск в течение ближайшей недели будет освобожден"
Командир штурмового отряда российских войск выразил уверенность, что Купянск в течение ближайшей недели будет освобожден.
2025-11-08T12:24
true
PT0M51S
Военнопленный — об уничтожении российскими войсками целых рот ВСУ на Красноармейском направлении
"Много погибло, наверное, сотни". Российские войска на Красноармейском направлении уничтожают целые роты ВСУ, рассказал пленный украинский военный.
2025-11-08T12:24
true
PT2M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053633940_922:0:2633:1283_1920x0_80_0_0_c5b12e5c79a1be0488a62ee886ec27b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, красноармейск, харьковская область, сша, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Харьковская область, США, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины

Минобороны рассказало о действиях ВС России у Красноармейска и Купянска

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские войска продолжают уничтожение формирований ВСУ, окруженных в районах Купянска и Красноармейска, сообщили в Минобороны.

Купянск

Штурмовые отряды 6-й армии группировки "Запад" продолжают уничтожать противника в районе Купянска в Харьковской области.
Так, российские бойцы отразили две атаки из района Осиново при попытке украинских боевиков деблокировать окруженные подразделения.
"В районе населенного пункта Петровка пресечена попытка прорыва штурмовой группы противника к разрушенной переправе через реку Оскол для ее восстановления", — отметили в министерстве.
За сутки потери ВСУ в районе Купянска составили:
  • до 55 военных;
  • 18 единиц вооружения и военной техники, в том числе две ББМ;
  • две 155-миллиметровые САУ Paladin американского производства;
  • семь пикапов;
  • четыре станции РЭБ.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение населенного пункта даст возможность форсировать реку и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.

Красноармейск и Димитров

Штурмовые группы 2-й армии группировки "Центр" продолжают уничтожать украинских боевиков в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны в Красноармейске в ДНР. Они также ведут зачистку населенных пунктов Гнатовка и Рог. За сутки освобождены 39 зданий.
Кроме того, российские войска отразили 14 атак из района населенного пункта Гришино при попытке противника деблокировать окруженные формирования ВСУ.
"Сорвана попытка 32-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении", — заявили в Минобороны.
В Димитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают активное наступление в микрорайоне Восточный. Освобождены 19 зданий.

Димитров вместе с Красноармейском составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

За сутки потери украинской армии у Красноармейска и Димитрова составили:
  • более 240 военных;
  • танк;
  • две ББМ, включая бронетранспортер Pbv 302 шведского производства;
  • три пикапа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскХарьковская областьСШАВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала