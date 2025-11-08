МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские войска продолжают уничтожение формирований ВСУ, окруженных в районах Купянска и Красноармейска, сообщили в Минобороны.
Купянск
Штурмовые отряды 6-й армии группировки "Запад" продолжают уничтожать противника в районе Купянска в Харьковской области.
Так, российские бойцы отразили две атаки из района Осиново при попытке украинских боевиков деблокировать окруженные подразделения.
"В районе населенного пункта Петровка пресечена попытка прорыва штурмовой группы противника к разрушенной переправе через реку Оскол для ее восстановления", — отметили в министерстве.
За сутки потери ВСУ в районе Купянска составили:
- до 55 военных;
- 18 единиц вооружения и военной техники, в том числе две ББМ;
- две 155-миллиметровые САУ Paladin американского производства;
- семь пикапов;
- четыре станции РЭБ.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей город на две части. Она служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение населенного пункта даст возможность форсировать реку и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.
Красноармейск и Димитров
Штурмовые группы 2-й армии группировки "Центр" продолжают уничтожать украинских боевиков в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны в Красноармейске в ДНР. Они также ведут зачистку населенных пунктов Гнатовка и Рог. За сутки освобождены 39 зданий.
Кроме того, российские войска отразили 14 атак из района населенного пункта Гришино при попытке противника деблокировать окруженные формирования ВСУ.
"Сорвана попытка 32-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении", — заявили в Минобороны.
В Димитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают активное наступление в микрорайоне Восточный. Освобождены 19 зданий.
Димитров вместе с Красноармейском составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
За сутки потери украинской армии у Красноармейска и Димитрова составили:
- более 240 военных;
- танк;
- две ББМ, включая бронетранспортер Pbv 302 шведского производства;
- три пикапа.
22 июня 2022, 17:18