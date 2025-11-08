https://ria.ru/20251108/mo-2053634601.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Купянска
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 08.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Купянска
Группировка "Запад" уничтожила за сутки до 55 украинских военнослужащих в районе Купянска, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T12:21:00+03:00
2025-11-08T12:21:00+03:00
2025-11-08T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14f0c5151c7a17239fa38db7339b326c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369842_503:0:2871:1776_1920x0_80_0_0_bec5119c60f46e42af2690e57b5bbf08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Купянска
МО: ВСУ за сутки потеряли до 55 боевиков в районе Купянска в Харьковской области