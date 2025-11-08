https://ria.ru/20251108/mir-2053708942.html
Утвержден состав делегации России для участия на Конференции ООН по климату
Утвержден состав делегации России для участия на Конференции ООН по климату - РИА Новости, 08.11.2025
Утвержден состав делегации России для участия на Конференции ООН по климату
Утвержден состав делегации РФ для участия в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, соответствующее распоряжение размещено на портале... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T20:10:00+03:00
2025-11-08T20:10:00+03:00
2025-11-08T20:15:00+03:00
экология
россия
руслан эдельгериев
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
https://ria.ru/20251001/moskva-2045695262.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, руслан эдельгериев, оон, в мире
Экология, Россия, Руслан Эдельгериев, ООН, В мире
Утвержден состав делегации России для участия на Конференции ООН по климату
Эдельгериев возглавит делегацию РФ в Конференции ООН по изменению климата
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Утвержден состав делегации РФ для участия в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"Утвердить прилагаемый состав делегации Российской Федерации, направляемой для участия в работе 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 20-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, действующей в качестве совещания сторон Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, седьмой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, действующей в качестве совещания сторон Парижского соглашения, 63-й сессии вспомогательных органов Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата", - говорится в распоряжении.
Из документа следует, что специальный представитель президента России
по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев
назначен руководителем делегации.
В среду специальным представителем президента России по вопросам климата и водных ресурсов был назначен Эдельгериев.