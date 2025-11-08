Утвержден состав делегации России для участия на Конференции ООН по климату

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Утвержден состав делегации РФ для участия в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.

"Утвердить прилагаемый состав делегации Российской Федерации, направляемой для участия в работе 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 20-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, действующей в качестве совещания сторон Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, седьмой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, действующей в качестве совещания сторон Парижского соглашения, 63-й сессии вспомогательных органов Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата", - говорится в распоряжении.