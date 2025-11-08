Рейтинг@Mail.ru
Утвержден состав делегации России для участия на Конференции ООН по климату
20:10 08.11.2025
Утвержден состав делегации России для участия на Конференции ООН по климату
Утвержден состав делегации России для участия на Конференции ООН по климату
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Утвержден состав делегации РФ для участия в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"Утвердить прилагаемый состав делегации Российской Федерации, направляемой для участия в работе 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 20-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, действующей в качестве совещания сторон Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, седьмой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, действующей в качестве совещания сторон Парижского соглашения, 63-й сессии вспомогательных органов Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата", - говорится в распоряжении.
Из документа следует, что специальный представитель президента России по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев назначен руководителем делегации.
В среду специальным представителем президента России по вопросам климата и водных ресурсов был назначен Эдельгериев.
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Москва сильно изменится: каким будет климат через 30 лет
1 октября, 19:24
 
